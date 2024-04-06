Стало известно, на сколько дисквалифицирован легионер Вереса

Нападающий ровенского Вереса Марко Мрвальевич сможет сыграть в матче 24-го тура УПЛ против ЛНС Черкассы. Этот поединок состоится в Черкассах 15 апреля.

Ранее в домашнем матче с криворожским Кривбассом черногорский нападающий получил прямую красную карточку. Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, Марк Мрвальевич получил фактическую дисквалификацию на одну игру и условную – еще на две. Таким образом, форвард пропустит поединок против Оболони (6 апреля), но сможет сыграть против ЛНЗ.

И.о. спортивного директора ровенского Вереса Юрий Габовда прокомментировал решение КДК УАФ:

«Считаю, что в сложившейся ситуации – это справедливое наказание. Поэтому спасибо представителям Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ за то, что разобрались в ситуации и приняли взвешенное решение».

В весенней части чемпионата Украины Марко Мрвальевич сыграл за Верес 5 матчей и забил 3 гола.