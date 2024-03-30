ВИДЕО. Судья после просмотра повтора удалил игрока Вереса

В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Кривбасс» (0:2).

На 45+1-й минуте в центре поля столкнулись Тимур Стецьков и Марко Мрвалевич, защитник получил желтую карточку за фол, а форвард – за отмашку после того.

После просмотра повтора Мрвалевичу арбитр отменил показанную ранее желтую карточку и показал красную.

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:2

Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89