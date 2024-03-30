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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 23:27 | Обновлено 30 марта 2024, 23:33
149
0

ВИДЕО. Судья после просмотра повтора удалил игрока Вереса

Марко Мрвальевич отмахнулся от соперника

30 марта 2024, 23:27 | Обновлено 30 марта 2024, 23:33
149
0
ВИДЕО. Судья после просмотра повтора удалил игрока Вереса
Верес Ровно. Марко Мрвальевич

В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Кривбасс» (0:2).

На 45+1-й минуте в центре поля столкнулись Тимур Стецьков и Марко Мрвалевич, защитник получил желтую карточку за фол, а форвард – за отмашку после того.

После просмотра повтора Мрвалевичу арбитр отменил показанную ранее желтую карточку и показал красную.

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:2

Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89

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Марко Мрвальевич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник Sport.ua
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