Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне

31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что после последней травмы готов возобновить тренировку уже в конце месяца.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «королевский клуб» на 100% рассчитывает на Тибо как на первого вратаря в следующем сезоне, клуб никогда не менял позицию.

Тибо не играет за «Реал» со старта сезона 2023/24. Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться в состав королевского клуба в ближайшее время, если бы не получил новую травму 19 марта.

Сейчас основным голкипером столичного клуба Испании является украинец Андрей Лунин.