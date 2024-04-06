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  4. Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
Испания
06 апреля 2024, 11:52 |
943
0

Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне

Инсайде заверил, что «Реал» и дальше рассчитывает на Куртуа

06 апреля 2024, 11:52 |
943
0
Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что после последней травмы готов возобновить тренировку уже в конце месяца.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «королевский клуб» на 100% рассчитывает на Тибо как на первого вратаря в следующем сезоне, клуб никогда не менял позицию.

Тибо не играет за «Реал» со старта сезона 2023/24. Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться в состав королевского клуба в ближайшее время, если бы не получил новую травму 19 марта.

Сейчас основным голкипером столичного клуба Испании является украинец Андрей Лунин.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Фабрицио Романо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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