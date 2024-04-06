Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
Инсайде заверил, что «Реал» и дальше рассчитывает на Куртуа
31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что после последней травмы готов возобновить тренировку уже в конце месяца.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «королевский клуб» на 100% рассчитывает на Тибо как на первого вратаря в следующем сезоне, клуб никогда не менял позицию.
Тибо не играет за «Реал» со старта сезона 2023/24. Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться в состав королевского клуба в ближайшее время, если бы не получил новую травму 19 марта.
Сейчас основным голкипером столичного клуба Испании является украинец Андрей Лунин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Шахтера» не исключает смену места работы, хотя и не считает это событие предрешенным
Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут