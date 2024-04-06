Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд

В рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Халидж» – 4:1.

Эта победа стала для клуба из Эр-Рияда 32-й подряд во всех турнирах. Тем самым «Аль-Хиляль» продолжает обновлять мировой рекорд по победной серии, который ранее принадлежал «Нью-Сейнтс» из Уэльса, выигравшему 27 поединков в ряд.

Последний раз «Аль-Хиляль» не смог обыграть своего соперника более полугода назад, разойдясь миром с «Дамаком» в чемпионате страны (1:1).

Отметим, что за семь туров до завершения чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Аль-Наср» с Криштиану Роналду на 12 очков.