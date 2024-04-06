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  4. Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд
Саудовская Аравия
06 апреля 2024, 08:34 |
712
1

Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд

Клуб из Эр-Рияда продолжает свою впечатляющую серию

06 апреля 2024, 08:34 |
712
1
Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Халидж» – 4:1.

Эта победа стала для клуба из Эр-Рияда 32-й подряд во всех турнирах. Тем самым «Аль-Хиляль» продолжает обновлять мировой рекорд по победной серии, который ранее принадлежал «Нью-Сейнтс» из Уэльса, выигравшему 27 поединков в ряд.

Последний раз «Аль-Хиляль» не смог обыграть своего соперника более полугода назад, разойдясь миром с «Дамаком» в чемпионате страны (1:1).

Отметим, что за семь туров до завершения чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Аль-Наср» с Криштиану Роналду на 12 очков.

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Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу мировой рекорд Аль-Халидж Нью-Сейнтс
Источник Saudi World Football
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Serhii P.
Неймар нехай і надалі "лікується" на пляжах Сан-Паулу, щоб не портив статистику. І без нього все чудово у команди. Хоча, у випадку Неймара в СА, це, швидше, не про гру, а про популяризацію Саудівської Аравії у світі за допомогою зірок футболу.
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