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Чемпионат Португалии
Фаренсе
05.04.2024 22:15 – FT 2 : 0
Боавишта
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Португалия
06 апреля 2024, 05:39 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:53
39
0

ВИДЕО. Фаренсе уверенно переиграл Боавишту и вошел в топ-10 в Португалии

В Португалии 5 апреля стартовал 28-й тур национального чемпионата

06 апреля 2024, 05:39 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:53
39
0
ВИДЕО. Фаренсе уверенно переиграл Боавишту и вошел в топ-10 в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Фалькао

Вечером 5 апреля в Португалии стартовал 28-й тур национального чемпионата.

Фаренсе уверенно переиграл Боавишту со счетом 2:0 и вошел в топ-10 в турнирной таблице

Чемпионат Португалии

28-й тур, 5 апреля

Фаренсе – Боавишта – 2:0

Голы: Клаудио Фалькао, 28, Бруно Дуарте, 39

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 26 22 2 2 77 - 26 68
2 Бенфика 27 21 4 2 61 - 21 67
3 Порту 27 18 4 5 50 - 19 58
4 Брага 27 17 5 5 60 - 37 56
5 Витория Гимараеш 27 16 5 6 42 - 27 53
6 Морейренсе 27 12 6 9 28 - 28 42
7 Арока 27 11 4 12 45 - 38 37
8 Фамаликау 26 7 10 9 26 - 31 31
9 Фаренсе 28 8 6 14 37 - 40 30
10 Каза Пия 27 8 6 13 27 - 39 30
11 Боавишта 28 7 8 13 33 - 53 29
12 Жил Висенте 27 7 7 13 36 - 41 28
13 Эшторил 27 8 4 15 43 - 49 28
14 Риу Аве 27 4 14 9 26 - 35 26
15 Эштрела Амадора 27 6 8 13 27 - 41 26
16 Портимоненсе 27 6 5 16 27 - 58 23
17 Визела 27 4 9 14 26 - 56 21
18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19
Полная таблица

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Фаренсе).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Фалькао (Фаренсе).
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Источник Sport.ua
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