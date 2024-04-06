Португалия06 апреля 2024, 05:39 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:53
39
0
ВИДЕО. Фаренсе уверенно переиграл Боавишту и вошел в топ-10 в Португалии
В Португалии 5 апреля стартовал 28-й тур национального чемпионата
06 апреля 2024, 05:39 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:53
39
0
Вечером 5 апреля в Португалии стартовал 28-й тур национального чемпионата.
Фаренсе уверенно переиграл Боавишту со счетом 2:0 и вошел в топ-10 в турнирной таблице
Чемпионат Португалии
28-й тур, 5 апреля
Фаренсе – Боавишта – 2:0
Голы: Клаудио Фалькао, 28, Бруно Дуарте, 39
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2
|Бенфика
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3
|Порту
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4
|Брага
|27
|17
|5
|5
|60 - 37
|56
|5
|Витория Гимараеш
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7
|Арока
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8
|Фамаликау
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9
|Фаренсе
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|10
|Каза Пия
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|11
|Боавишта
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12
|Жил Висенте
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|13
|Эшторил
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14
|Риу Аве
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|15
|Эштрела Амадора
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17
|Визела
|27
|4
|9
|14
|26 - 56
|21
|18
|Шавеш
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Фаренсе).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Фалькао (Фаренсе).
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