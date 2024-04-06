ВИДЕО. Фаренсе уверенно переиграл Боавишту и вошел в топ-10 в Португалии

Вечером 5 апреля в Португалии стартовал 28-й тур национального чемпионата.

Фаренсе уверенно переиграл Боавишту со счетом 2:0 и вошел в топ-10 в турнирной таблице

Чемпионат Португалии

28-й тур, 5 апреля

Фаренсе – Боавишта – 2:0

Голы: Клаудио Фалькао, 28, Бруно Дуарте, 39

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица