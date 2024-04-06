Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея

Немецкий «Байер» за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея: Кубок УЕФА 1987/88 и Кубок Германии 1992/93. И ни разу не побеждал в Бундеслиге.

За это клуб из Леверкузена болельщики-хейтеры в шутку называют Неверкузен (от англ. never – никогда).

Однако теперь подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24.

Преимущество Байера над Баварией составляет 13 очков за 7 туров до конца сезона. Похоже, уже через несколько туров Леверкузен будет праздновать 3-й трофей в истории, причем первый титул Бундеслиги.

Турнирная таблица Бундеслиги