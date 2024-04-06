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Германия
06 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 06 апреля 2024, 04:20
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Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея

Подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24

06 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 06 апреля 2024, 04:20
140
0
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Немецкий «Байер» за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея: Кубок УЕФА 1987/88 и Кубок Германии 1992/93. И ни разу не побеждал в Бундеслиге.

За это клуб из Леверкузена болельщики-хейтеры в шутку называют Неверкузен (от англ. never – никогда).

Однако теперь подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24.

Преимущество Байера над Баварией составляет 13 очков за 7 туров до конца сезона. Похоже, уже через несколько туров Леверкузен будет праздновать 3-й трофей в истории, причем первый титул Бундеслиги.

Турнирная таблица Бундеслиги

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 27 23 4 0 68 - 19 73
2 Бавария 27 19 3 5 78 - 33 60
3 Штутгарт 27 18 3 6 63 - 34 57
4 Боруссия Д 27 15 8 4 55 - 32 53
5 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60 - 32 50
6 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43 - 36 42
7 Аугсбург 27 9 9 9 44 - 43 36
8 Фрайбург 27 10 6 11 39 - 48 36
9 Хоффенхайм 27 9 6 12 45 - 52 33
10 Вердер 28 8 7 13 36 - 44 31
11 Хайденхайм 27 7 9 11 38 - 47 30
12 Унион Берлин 27 8 5 14 25 - 42 29
13 Боруссия М 27 6 10 11 46 - 53 28
14 Вольфсбург 27 7 7 13 33 - 44 28
15 Бохум 27 5 11 11 32 - 56 26
16 Майнц 27 3 11 13 22 - 46 20
17 Кельн 27 3 10 14 21 - 48 19
18 Дармштадт 27 2 8 17 28 - 67 14
Полная таблица

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо Бавария чемпионат Германии по футболу статистика
Источник Sport.ua
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