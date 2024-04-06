6 апреля на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лутон Таун» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Лутон

Команда в свое время продержалась на высшем уровне британского сезона полновесное десятилетие. И даже смогла украсить свой скромнейший перечень достижений завоеванием кубка. Но это все закончилось еще в 1992-м году. Напомнить о себе пытались ровно через 30 лет, но тогда проиграли стыковые поединки. А вот прошлым летом вышло под руководством Роба Эдвардса худо-бедно, но, главное, успешно пройти плей-офф. Уже в Премьер-Лиге фактический дебютант не добирается до классической отметки 1 очко в 1-м поединке, которое считается традиционным водоразделом зоны выживания. Но все же новичок смотрится явно выше однозначно скептических ожиданий. Он и с Тоттенхэмом чуть не зацепился за ничью - помешал поздний гол Сона. А вот Арсенал справился с новичком достаточно уверенно.

Борнмут

Клуб вернулся из Премьер-Лиги по итогам позапрошлого сезона. И достаточно уверенно выиграл борьбу за выживание в 2022/2023. Справившегося с этим Гари О'Нила сразу же в благодарность уволили, решив следовать испанской моде в британском футболе и заманили на тренерский пост Андони Ираолу. Работу баска точно не назовешь выдающейся, на фоне более опытных Гвардиолы и Эмери. Разве что отрезок перед Рождеством был хорош, и во многом за счет него сейчас удается идти так комфортно (хотя и обилие аутсайдеров помогает). Но, с другой стороны, вишенки отыгрались с Шеффилдом с 0-2 на ничью и с тем же Лутоном вообще на победу. А после возобновления сезона в АПЛ они выиграли и у Эвертона, и у Кристал Пэлас.

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Статистика личных встреч

Результаты примерно равные, вот и в Чемпионшипе 2021/2022 клубы обменялись победами. Но в рамках Премьер-Лиги вишенки отыгрались с 0-3 на победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что большая мотивация поможет хозяевам поля. Вишенки снова на кураже, и опять выиграют (коэффициент - 1,99).