Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лутон Таун – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лутон Таун
06.04.2024 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 апреля 2024, 02:16 |
15
0

Лутон Таун – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 апреля в 17:00 по Киеву

06 апреля 2024, 02:16 |
15
0
Лутон Таун – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

6 апреля на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лутон Таун» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Лутон

Команда в свое время продержалась на высшем уровне британского сезона полновесное десятилетие. И даже смогла украсить свой скромнейший перечень достижений завоеванием кубка. Но это все закончилось еще в 1992-м году. Напомнить о себе пытались ровно через 30 лет, но тогда проиграли стыковые поединки. А вот прошлым летом вышло под руководством Роба Эдвардса худо-бедно, но, главное, успешно пройти плей-офф. Уже в Премьер-Лиге фактический дебютант не добирается до классической отметки 1 очко в 1-м поединке, которое считается традиционным водоразделом зоны выживания. Но все же новичок смотрится явно выше однозначно скептических ожиданий. Он и с Тоттенхэмом чуть не зацепился за ничью - помешал поздний гол Сона. А вот Арсенал справился с новичком достаточно уверенно.

Борнмут

Клуб вернулся из Премьер-Лиги по итогам позапрошлого сезона. И достаточно уверенно выиграл борьбу за выживание в 2022/2023. Справившегося с этим Гари О'Нила сразу же в благодарность уволили, решив следовать испанской моде в британском футболе и заманили на тренерский пост Андони Ираолу. Работу баска точно не назовешь выдающейся, на фоне более опытных Гвардиолы и Эмери. Разве что отрезок перед Рождеством был хорош, и во многом за счет него сейчас удается идти так комфортно (хотя и обилие аутсайдеров помогает). Но, с другой стороны, вишенки отыгрались с Шеффилдом с 0-2 на ничью и с тем же Лутоном вообще на победу. А после возобновления сезона в АПЛ они выиграли и у Эвертона, и у Кристал Пэлас.

❗️ Больше прогнозов в нашем Telegram!

Статистика личных встреч

Результаты примерно равные, вот и в Чемпионшипе 2021/2022 клубы обменялись победами. Но в рамках Премьер-Лиги вишенки отыгрались с 0-3 на победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что большая мотивация поможет хозяевам поля. Вишенки снова на кураже, и опять выиграют (коэффициент - 1,99).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эвертон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лутон Таун Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Футбол | 05 апреля 2024, 18:11 73
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы

Клуб готов платить 100-150 тысяч долларов

Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте
Футбол | 06 апреля 2024, 00:33 0
Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте
Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте

Криштиану и компания благодаря голу Эмерика Ляпорта обыграли Дамак со счетом 1:0

Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Футбол | 05.04.2024, 11:31
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.04.2024, 22:14
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Футбол | 05.04.2024, 19:59
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 8
Футбол
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
04.04.2024, 08:31 1
Футбол
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
04.04.2024, 02:25 5
Теннис
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем