Вердер не сумел удержать победу в матче Бундеслиги с Айнтрахтом

В матче 28-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» и «Вердер» сыграли вничью (1:1).

На 62-й минуте для гостей гол забил Милош Велькович. На 72-й минуте хавбек «Вердера» Йенс Стаге был удален с поля.

Хозяева отыгрались на 77-й минуте благодаря точному удару Лукаса Туты. В конце матча и он был удален за грубый фол.

«Вердер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в Бундеслиге. «Айнтрахт» с 42 очками находится на 6-й позиции и ведет борьбу за зону еврокубков.

Бундеслига. 28-й тур, 5 апреля

Айнтрахт – Вердер – 1:1

Голы: Тута, 77 – Велькович, 62

Удаления: Тута, 89 – Стаге, 73

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