Вердер не сумел удержать победу в матче Бундеслиги с Айнтрахтом
«Айнтрахт» находится на 6-й позиции и ведет борьбу за зону еврокубков
В матче 28-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» и «Вердер» сыграли вничью (1:1).
На 62-й минуте для гостей гол забил Милош Велькович. На 72-й минуте хавбек «Вердера» Йенс Стаге был удален с поля.
Хозяева отыгрались на 77-й минуте благодаря точному удару Лукаса Туты. В конце матча и он был удален за грубый фол.
«Вердер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в Бундеслиге. «Айнтрахт» с 42 очками находится на 6-й позиции и ведет борьбу за зону еврокубков.
Бундеслига. 28-й тур, 5 апреля
Айнтрахт – Вердер – 1:1
Голы: Тута, 77 – Велькович, 62
Удаления: Тута, 89 – Стаге, 73
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38 - 47
|30
|12
|Унион Берлин
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32 - 56
|26
|16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28 - 67
|14
События матча
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