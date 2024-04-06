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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
05.04.2024 21:30 – FT 1 : 1
Вердер
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Германия
06 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:03
33
0

Вердер не сумел удержать победу в матче Бундеслиги с Айнтрахтом

«Айнтрахт» находится на 6-й позиции и ведет борьбу за зону еврокубков

06 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:03
33
0
Вердер не сумел удержать победу в матче Бундеслиги с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» и «Вердер» сыграли вничью (1:1).

На 62-й минуте для гостей гол забил Милош Велькович. На 72-й минуте хавбек «Вердера» Йенс Стаге был удален с поля.

Хозяева отыгрались на 77-й минуте благодаря точному удару Лукаса Туты. В конце матча и он был удален за грубый фол.

«Вердер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в Бундеслиге. «Айнтрахт» с 42 очками находится на 6-й позиции и ведет борьбу за зону еврокубков.

Бундеслига. 28-й тур, 5 апреля

Айнтрахт – Вердер – 1:1

Голы: Тута, 77 – Велькович, 62

Удаления: Тута, 89 – Стаге, 73

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 27 23 4 0 68 - 19 73
2 Бавария 27 19 3 5 78 - 33 60
3 Штутгарт 27 18 3 6 63 - 34 57
4 Боруссия Д 27 15 8 4 55 - 32 53
5 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60 - 32 50
6 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43 - 36 42
7 Аугсбург 27 9 9 9 44 - 43 36
8 Фрайбург 27 10 6 11 39 - 48 36
9 Хоффенхайм 27 9 6 12 45 - 52 33
10 Вердер 28 8 7 13 36 - 44 31
11 Хайденхайм 27 7 9 11 38 - 47 30
12 Унион Берлин 27 8 5 14 25 - 42 29
13 Боруссия М 27 6 10 11 46 - 53 28
14 Вольфсбург 27 7 7 13 33 - 44 28
15 Бохум 27 5 11 11 32 - 56 26
16 Майнц 27 3 11 13 22 - 46 20
17 Кельн 27 3 10 14 21 - 48 19
18 Дармштадт 27 2 8 17 28 - 67 14
Полная таблица

События матча

90’
Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Тута (Айнтрахт Ф).
73’
Йенс Стаге (Вердер) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Велькович (Вердер).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Вердер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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