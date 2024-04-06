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Чемпионат Италии
Салернитана
05.04.2024 21:45 – FT 2 : 2
Сассуоло
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Италия
06 апреля 2024, 01:17 | Обновлено 06 апреля 2024, 01:43
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Битва аутсайдеров. Салернитана спаслась от поражения в матче с Сассуоло

У хозяев отличился Антонио Кандрева, а в конце спас игру Джулио Маджоре

06 апреля 2024, 01:17 | Обновлено 06 апреля 2024, 01:43
21
0
Битва аутсайдеров. Салернитана спаслась от поражения в матче с Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии А «Салернитана» дома спаслась от поражения от «Сассуоло» (2:2).

У гостей в первом тайме голы забили Арман Лорьенте и Недим Байрами. У хозяев после перерыва с пенальти отличился Антонио Кандрева, а в конце спас игру Джулио Маджоре.

«Салернитана» набрала 15 очков и замыкает турнирную таблицу. «Сассуоло» с 25 очками – на 19-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 5 апреля

Салернитана – Сассуоло – 2:2

Голы: Кандрева, 52 (пен), Маджоре, 90+1 – Лорьенте, 37, Байрами, 44

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 30 25 4 1 73 - 14 79
2 Милан 30 20 5 5 57 - 34 65
3 Ювентус 30 17 8 5 44 - 24 59
4 Болонья 30 16 9 5 45 - 25 57
5 Рома 30 15 7 8 55 - 35 52
6 Аталанта 29 15 5 9 54 - 32 50
7 Лацио 30 14 4 12 37 - 33 46
8 Наполи 30 12 9 9 44 - 36 45
9 Торино 30 11 11 8 29 - 26 44
10 Фиорентина 29 12 7 10 42 - 34 43
11 Монца 30 11 9 10 32 - 37 42
12 Дженоа 30 8 11 11 32 - 37 35
13 Лечче 30 6 11 13 26 - 45 29
14 Удинезе 30 4 16 10 29 - 45 28
15 Эллас Верона 30 6 9 15 27 - 40 27
16 Кальяри 30 6 9 15 30 - 51 27
17 Фрозиноне 30 6 7 17 38 - 61 25
18 Сассуоло 31 6 7 18 36 - 59 25
19 Эмполи 30 6 7 17 22 - 45 25
20 Салернитана 31 2 9 20 25 - 64 15
Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джулио Маджоре (Салернитана).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Кандрева (Салернитана).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Сассуоло).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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Салернитана Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A Антонио Кандрева видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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