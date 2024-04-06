Битва аутсайдеров. Салернитана спаслась от поражения в матче с Сассуоло

В матче 31-го тура Серии А «Салернитана» дома спаслась от поражения от «Сассуоло» (2:2).

У гостей в первом тайме голы забили Арман Лорьенте и Недим Байрами. У хозяев после перерыва с пенальти отличился Антонио Кандрева, а в конце спас игру Джулио Маджоре.

«Салернитана» набрала 15 очков и замыкает турнирную таблицу. «Сассуоло» с 25 очками – на 19-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 5 апреля

Салернитана – Сассуоло – 2:2

Голы: Кандрева, 52 (пен), Маджоре, 90+1 – Лорьенте, 37, Байрами, 44

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