Битва аутсайдеров. Салернитана спаслась от поражения в матче с Сассуоло
У хозяев отличился Антонио Кандрева, а в конце спас игру Джулио Маджоре
В матче 31-го тура Серии А «Салернитана» дома спаслась от поражения от «Сассуоло» (2:2).
У гостей в первом тайме голы забили Арман Лорьенте и Недим Байрами. У хозяев после перерыва с пенальти отличился Антонио Кандрева, а в конце спас игру Джулио Маджоре.
«Салернитана» набрала 15 очков и замыкает турнирную таблицу. «Сассуоло» с 25 очками – на 19-й позиции.
Серия А. 31-й тур, 5 апреля
Салернитана – Сассуоло – 2:2
Голы: Кандрева, 52 (пен), Маджоре, 90+1 – Лорьенте, 37, Байрами, 44
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15
|Эллас Верона
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|19
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
События матча
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