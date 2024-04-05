Украинские футболисты испанской «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик устроили забавный челлендж.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео, на котором видно, как украинцы пытаются с линии ворот отправить мяч точной на 11-метровую точку.

Никто из украинцев за два удара так и не справился с не самой простой поставленной задачей. Но победу присудили Цыганкову, поскольку мячи после его ударов были ближе к точке, чем после ударов Довбика.

«Это не мое упражнение», – сказал Артем.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд, цена которых выросла больше всех по сравнению со стартом сезона 2023/24. «Жирона» с Довбиком и Цыганковым находится на 5-м месте.

ВИДЕО. Цыганков и Довбик устроили челлендж украинцев в Жироне. Кто победил?