Довбик и Цыганков помогли Жироне занять 5-е место в уникальном рейтинге

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд, цена которых выросла больше всех по сравнению со стартом сезона 2023/24.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым оказалась на пятом место этого топа. Рыночная стоимость подопечных Мичела выросла 121 млн евро (96,5%).

Довбик и Цыганков входят в тройку самых дорогих игроков «Жироны». Артём оценивается в 30 млн евро, а Виктор – в 28 млн евро. Дороже украинцев только Савио – 40 млн евро.

На 4-й позиции топа расположился «Брайтон» (+129 млн евро, 34,2%), а на 3-й – ПСВ (+132 млн евро, 70,2%).

Лидером рейтинг стал «Штутгарт» (161 млн евро, 138,3%), который обошел «Байер» (+149 млн евро, 33,3%).

В топ-10 также находятся «РБ Лейпциг», «Ливерпуль», «Болонья», «Интер» и «Фейеноорд».

Ранее Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.

Топ-20 команд, стоимость которых повысилась больше всех: