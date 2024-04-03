Довбик и Цыганков помогли Жироне занять 5-е место в уникальном рейтинге
Подопечные Мичела выросли в цене на 121 млн евро по сравнению с сентябрем 2023 года
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд, цена которых выросла больше всех по сравнению со стартом сезона 2023/24.
«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым оказалась на пятом место этого топа. Рыночная стоимость подопечных Мичела выросла 121 млн евро (96,5%).
Довбик и Цыганков входят в тройку самых дорогих игроков «Жироны». Артём оценивается в 30 млн евро, а Виктор – в 28 млн евро. Дороже украинцев только Савио – 40 млн евро.
На 4-й позиции топа расположился «Брайтон» (+129 млн евро, 34,2%), а на 3-й – ПСВ (+132 млн евро, 70,2%).
Лидером рейтинг стал «Штутгарт» (161 млн евро, 138,3%), который обошел «Байер» (+149 млн евро, 33,3%).
В топ-10 также находятся «РБ Лейпциг», «Ливерпуль», «Болонья», «Интер» и «Фейеноорд».
Ранее Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.
Топ-20 команд, стоимость которых повысилась больше всех:
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