ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка

Защитник «Динамо» Денис Попов, посвятивший забитый мяч в ворота «Зари» беременной жене, узнал пол будущего ребенка.

По этому поводу была организована гендерная вечеринка, где собрались нынешние и некоторые бывшие динамовцы со своими вторыми половинками. В итоге стало известно, что в семье Поповых родится мальчик – радости Дениса не было предела. Наверняка будущего футболиста собирается растить...

В нынешнем сезоне на счету защитника 18 матчей во всех турнирах за «Динамо» и 1 забитый мяч.