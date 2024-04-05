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  4. ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 23:42 |
301
1

ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка

Защитник будет растить будущего футболиста

05 апреля 2024, 23:42 |
301
1
ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка
ФК Динамо. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов, посвятивший забитый мяч в ворота «Зари» беременной жене, узнал пол будущего ребенка.

По этому поводу была организована гендерная вечеринка, где собрались нынешние и некоторые бывшие динамовцы со своими вторыми половинками. В итоге стало известно, что в семье Поповых родится мальчик – радости Дениса не было предела. Наверняка будущего футболиста собирается растить...

В нынешнем сезоне на счету защитника 18 матчей во всех турнирах за «Динамо» и 1 забитый мяч.

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Денис Попов рождение ребенка видео
Источник Instagram
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Комментарии 1
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ulefka
А покакав він сьогодні добре?А поїв?А спав нормально?снилося щось добре йому сьогодні???ПРО ЩО САЙТ??
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