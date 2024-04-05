ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка
Защитник будет растить будущего футболиста
Защитник «Динамо» Денис Попов, посвятивший забитый мяч в ворота «Зари» беременной жене, узнал пол будущего ребенка.
По этому поводу была организована гендерная вечеринка, где собрались нынешние и некоторые бывшие динамовцы со своими вторыми половинками. В итоге стало известно, что в семье Поповых родится мальчик – радости Дениса не было предела. Наверняка будущего футболиста собирается растить...
В нынешнем сезоне на счету защитника 18 матчей во всех турнирах за «Динамо» и 1 забитый мяч.
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