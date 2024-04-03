Денис ПОПОВ: «Забитый гол посвятил беременной жене»

Захисник «Динамо» Денис Попов розповів про підготовку команди до матчу із луганською «Зорею», а також поділився частинкою особистого життя, пов’язаного з очікуванням поповнення у родині:

– Чи вже уляглися емоції після нещодавнього матчу з полтавською «Ворсклою» на виїзді? З яким настроєм готуєтеся до наступного поєдинку?

– Так, ми переключилися одразу після поєдинку. Були тривали тривоги, гра затримувалася, але ніколи про це думати, бо скоро у нас вже наступний матч. Готуємося з позитивним настроєм, адже перемогли у попередній зустрічі та здобули хороший результат.

– Вже у четвер «Динамо» проведе перенесений матч із «Зорею», чи впливає це на вашу підготовку, чи відбулися зміни у тренувальному процесі?

– Так, звісно, впливає, адже у нас менше часу і на відновлення, і на підготовку до наступного суперника. Тому тренери трохи зменшили навантаження та змінили тренувальний процес.

– У якому саме режимі працює команда? Чому присвячені ваші тренування?

– Ми проводимо по одному тренуванню на день, як завжди. Просто більше уваги приділяємо відновленню, а потім вже, власне, підготовка.

– На що було спрямоване сьогоднішнє тренування?

– Сьогодні ми відпрацьовували механізми переміщення в обороні. Нічого особливого, просто більше часу проводили з м’ячем, у тому числі з ним розминалися.

– Ви закінчили тренування дещо раніше, із чим це пов’язано?

– Щоб трохи краще відновитися. Ще піду до тренажерної зали, там допрацюю з тренером з фізичної підготовки.

– Чого очікуєте від майбутнього матчу з «Зорею»? «Динамо» вже нещодавно грало із цим суперником, чи багато змінилося у них з того часу?

– Чув, що у них були якісь конфлікти, думаю, зараз будуть добре грати. Це хороша команда, готуємося ретельно, а головне – що уся команда підходить до цієї гри з позитивом, ми налаштовані на перемогу.

– Це буде номінально виїзний матч для «Динамо», але він пройде у Києві. Чи приємніше грати вдома?

– Звісно, приємніше, особливо, з глядачами. Але найголовніше – це безпека, на неї треба зважати в першу чергу. Якщо усе буде гаразд, звісно, і у людей буде хороший настрій та позитивні емоції.

– Схоже, останнім часом ви готуєтеся до матчів та граєте із подвійним ентузіазмом та завзяттям через приємні події у вашій сім’ї?

– Так, ми очікуємо на поповнення у родині, це дуже важлива для нас подія. Тому у мене ще більше бажання досягати цілей, є прагнення, а найголовніше – є для кого це все робити.

– Забивши м’яч у нещодавньому матчі із «Зорею», ви поклали його під футболку. Присвятили цей гол вагітній дружині? Як вона відреагувала?

– Так. Звісно, вона це бачила. Взагалі, вона дуже хотіла, щоб я забив і таким чином відсвяткував. Тож, це більше було її мрією, а я постарався її реалізувати.

– Мабуть, це було не так просто зробити, адже захисники нечасто забивають?

– Так, це додатковий бонус. Але головне – що команда перемогла. А хто саме забив насправді не так важливо. Основне – це здобувати по три очки у кожному матчі та рухатися до своєї мети.

– Вчора у вас була, так звана «gender party», під час якої ви дізналися стать вашої майбутньої дитини. Чи можете розказати, на кого чекаєте?

– Ні, не можу, це секрет. Ми домовилися в сім’ї про це не розповідати. Повідомимо громадськість вже коли дитина з’явиться на світ. Зараз знають лише ті, кому потрібно знати – найближчі.

– Як пройшов сам захід? Яка була атмосфера?

– Ми провели цей захід у сімейному колі, атмосфера чудова, були близькі друзі. Загалом, нічого особливого, просто дізналися стать дитини, повечеряли, поспілкувалися і розійшлися, адже наступного дня у нас було тренування.

– Після гри із «Зорею» наступний матч чемпіонату «Динамо» знову проведе через три дні на четвертий. Доволі щільний графік?

– Звісно, краще частіше грати, ніж тренуватися. Тому більше ігор, це добре, але з іншого боку, залишається менше часу на відновлення. Тому потрібно цьому процесу приділяти ще більше уваги та правильно підходити до кожного наступного поєдинку.