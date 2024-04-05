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  4. Дани Алвес – о тюрьме: «Я везде приспосабливаюсь, человек делает место»
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05 апреля 2024, 22:51 |
470
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Дани Алвес – о тюрьме: «Я везде приспосабливаюсь, человек делает место»

Экс-футболист вынужден отмечаться каждую неделю в суде

05 апреля 2024, 22:51 |
470
0
Дани Алвес – о тюрьме: «Я везде приспосабливаюсь, человек делает место»
Getty Images/Global Images Ukraine

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес впервые пообщался с представителями СМИ после выхода из тюрьмы под залог на время рассмотрения апелляции в деле об изнасиловании.

Экс-футболист признался, что на данный момент он лишь каждую неделю, по пятницам, приходит отмечаться в суде и в принципе больше ничем не занимается. Также Дани поделился своими впечатлениями от пребывания в тюрьме, а также сравнил тот период жизни, который он переживает сейчас, с футбольным матчем.

«Где бы я ни оказался, я везде выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место. Сейчас же матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде, и я не знаю, когда он закончится», – приводит слова Алвеса издание El Periodico.

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Дани Алвес суд тюрьма
Источник El Periodico
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