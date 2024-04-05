Дани Алвес – о тюрьме: «Я везде приспосабливаюсь, человек делает место»

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес впервые пообщался с представителями СМИ после выхода из тюрьмы под залог на время рассмотрения апелляции в деле об изнасиловании.

Экс-футболист признался, что на данный момент он лишь каждую неделю, по пятницам, приходит отмечаться в суде и в принципе больше ничем не занимается. Также Дани поделился своими впечатлениями от пребывания в тюрьме, а также сравнил тот период жизни, который он переживает сейчас, с футбольным матчем.

«Где бы я ни оказался, я везде выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место. Сейчас же матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде, и я не знаю, когда он закончится», – приводит слова Алвеса издание El Periodico.