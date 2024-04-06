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  4. Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Испания
06 апреля 2024, 00:34 |
983
0

Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала

Хоселу может пополнить состав каталонского клуба

06 апреля 2024, 00:34 |
983
0
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Испанская «Жирона» планирует усилить состав в следующее трансферное окно

По информации Fichajes, учитывая, что украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик может перейти в другую команду, каталонский клуб хочет приобрести форварда. Отмечается, что главным кандидатом на замену Довбика является нападающий «Реала» Хоселу, права на которого принадлежат «Эспаньолу». Испанского нападающего не прочь выкупить и «королевский клуб», есть интерес и со стороны «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Хоселу входит в топ-5 голеадоров «Реала», забив 13 голов в 39 матчах. На счету нападающего также три результативных передачи.

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Источник Fichajes.net
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