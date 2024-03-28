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Англия
28 марта 2024, 15:31 |
421
0

Манчестер Юнайтед нацелился на форварда, выступающего в аренде за Реал

В нынешнем сезоне на счету Хоселу 38 матчей и 14 голов за «сливочных»

28 марта 2024, 15:31 |
421
0
Манчестер Юнайтед нацелился на форварда, выступающего в аренде за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Английский «Манчестер Юнайтед» всерьез заинтересовался возможностью приобрести форварда «Реала» Хоселу.

Как сообщает Relevo, руководство «красных дьяволов» считает, что нападающий может быть полезным для команды, поскольку отлично действует на позиции оттянутого форварда, а также имеет опыт выступлений в АПЛ, защищая цвета «Сток Сити» и «Ньюкасла» в 2015-2019 годах.

Известно, что представители «Манчестер Юнайтед» приезжали в Мадрид, чтобы воочию наблюдать за игрой футболиста. Правда, сам 34-летний Хоселу считает, что ему лучше остаться в «Реале», в академии которого он начинал свой путь в футболе.

Добавим, что Хоселу выступает за «сливочных» на правах аренды из «Эспаньола». «Реал» хочет выкупить у каталонцев его контракт за 1,5 млн евро. В нынешнем сезоне на счету форварда 38 матчей и 14 голов.

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Источник Relevo
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