Испания06 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:53
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Экс-агент Роналду пообщался с Пересом о Лунине. Что решили?
Украинский вратарь готов продлить контракт с «галактикос»
06 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:53
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Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.
Отмечается, что Мендеш уже провел разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом относительно будущего Лунина. Сообщается, что новый агент Андрея заверил Переса, что украинский голкипер принял решение продлить контракт с «королевским клубом».
В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.
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Комментарии 1
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Чомусь впевнений на 99%, що залишиться. І це мабудь буде правельне рішення. Ще й агент виб'є + 120% до з/п
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