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Испания
06 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:53
673
1

Экс-агент Роналду пообщался с Пересом о Лунине. Что решили?

Украинский вратарь готов продлить контракт с «галактикос»

06 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:53
673
1
Экс-агент Роналду пообщался с Пересом о Лунине. Что решили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Отмечается, что Мендеш уже провел разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом относительно будущего Лунина. Сообщается, что новый агент Андрея заверил Переса, что украинский голкипер принял решение продлить контракт с «королевским клубом».

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш Андрей Лунин Флорентино Перес
Источник Don Diario
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MCD-MEL
Чомусь впевнений на 99%, що залишиться. І це мабудь буде правельне рішення. Ще й агент виб'є + 120% до з/п
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