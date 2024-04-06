Экс-агент Роналду пообщался с Пересом о Лунине. Что решили?

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Отмечается, что Мендеш уже провел разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом относительно будущего Лунина. Сообщается, что новый агент Андрея заверил Переса, что украинский голкипер принял решение продлить контракт с «королевским клубом».

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.