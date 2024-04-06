В Челси будет дуэт из Украины? Лондонцы хотят купить звезду Жироны

Лондонский «Челси» планирует приобрести форварда в следующее трансферное окно.

По информации портала Givemesport, «Челси» хотел бы подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, однако лондонцам будет трудно конкурировать с «ПСЖ», усложняет возможный трансфер нигерийского форварда и финансовый фейр-плей.

Отмечается, что альтернативным вариантом для «синих» является трансфер форварда испанской «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика, который может перейти в лондонский клуб уже в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.