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Англия
06 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:18
359
0

В Челси будет дуэт из Украины? Лондонцы хотят купить звезду Жироны

Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика

06 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:18
359
0
В Челси будет дуэт из Украины? Лондонцы хотят купить звезду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лондонский «Челси» планирует приобрести форварда в следующее трансферное окно.

По информации портала Givemesport, «Челси» хотел бы подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, однако лондонцам будет трудно конкурировать с «ПСЖ», усложняет возможный трансфер нигерийского форварда и финансовый фейр-плей.

Отмечается, что альтернативным вариантом для «синих» является трансфер форварда испанской «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика, который может перейти в лондонский клуб уже в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Виктор Осимхен Челси Жирона Наполи Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Give me Sport
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