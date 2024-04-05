ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
9 апреля королевский клуб вместе с Андреем сыграет против горожан в матче Лиги чемпионов
9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным активно готовится к предстоящей игре.
Пресс-служба «сливочных» опубликовала видео крутого сейва украинца на тренировке накануне матча с «горожанами»:
«🧤 Андрей Лунин 🧤 #RMCity», – подписана публикация.
Ответный матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
1 апреля официально стало известно о том, что Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связанно с известным агентом Жорже Мендешем.
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
🧤 @AndreyLunin13 🧤#RMCity pic.twitter.com/tLEGBCDP3C— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2024
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