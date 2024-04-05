Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
Лига чемпионов
05 апреля 2024, 21:06 |
817
0

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити

9 апреля королевский клуб вместе с Андреем сыграет против горожан в матче Лиги чемпионов

05 апреля 2024, 21:06 |
817
0
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным активно готовится к предстоящей игре.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала видео крутого сейва украинца на тренировке накануне матча с «горожанами»:

«🧤 Андрей Лунин 🧤 #RMCity», – подписана публикация.

Ответный матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

1 апреля официально стало известно о том, что Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связанно с известным агентом Жорже Мендешем.

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити

По теме:
ВИДЕО. В Аргентине болельщик попал камнем в голову футболиста
ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку перед матчем с Косово
Томас ТУХЕЛЬ: «У нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов»
видео Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов тренировка сэйвы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2024, 04:05 18
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне

Элина проиграла Элизе в 1/8 финала соревнований WTA 500 в США

Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Футбол | 05 апреля 2024, 11:31 14
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити

Летом ждем трансфера в другой клуб?

Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Футбол | 05.04.2024, 18:11
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Футбол | 04.04.2024, 20:47
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Футбол | 05.04.2024, 19:59
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 45
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 5
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем