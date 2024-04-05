9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным активно готовится к предстоящей игре.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала видео крутого сейва украинца на тренировке накануне матча с «горожанами»:

«🧤 Андрей Лунин 🧤 #RMCity», – подписана публикация.

Ответный матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

1 апреля официально стало известно о том, что Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связанно с известным агентом Жорже Мендешем.

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити