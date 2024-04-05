Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где эмоции? Ковалец оценил выход Шахтера и Ворсклы в финал Кубка Украины
Кубок Украины
05 апреля 2024, 20:11 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:16
831
0

Где эмоции? Ковалец оценил выход Шахтера и Ворсклы в финал Кубка Украины

Сергей Ковалец прокомментировал два полуфинальных матча

05 апреля 2024, 20:11 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:16
831
0
Где эмоции? Ковалец оценил выход Шахтера и Ворсклы в финал Кубка Украины
ФК Шахтер

Один из представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец рассказал Sport.ua о своих впечатлениях от двух полуфинальных матчей Кубка Украины – «Шахтер» – «Черноморец» (4:1) и «Полесье» – «Ворскла» (0:1), по итогам которых в финале 15 мая встретятся донецкая и полтавская команды.

– Ожидали, что «Шахтер» победит одесситов с большим счетом?

– Ожидания у меня, как и у болельщиков «Черноморца», были достаточно высокими. Особенно после уверенной победы «моряков» в выездном матче с «Полесьем» и хет-трика Авагимяна. Но «Шахтер» был сильнее, и это также признал главный тренер одесситов Роман Григорчук. Мне показалось, что с точки зрения желания победить больше эмоций было у дончан. Хотя когда «Черноморец» сравнял счет, то казалось, что одесситы должны зацепиться за этот результат – с тем, чтобы не проиграть и попытаться выйти в финал. Тем более, что «Черноморец» уже дважды выигрывал Кубок Украины, и Григорчук неоднократно побеждал в кубковых розыгрышах в Латвии, был финалистом – в частности, Кубка Украины. То есть опыт в кубковых сражениях у них был. Однако по движению, по желанию и возможностям более убедительными были горняки. Они совершили больше ударов и провели больше скоростных атак. В этой полуфинальной паре «Шахтер» был фаворитом, хотя мы знаем, что в нынешнем кубковом розыгрыше полуфинальная стадия состоит из одного матча, и не всегда так бывает, что непременно побеждает сильная команда. Но в данном случае приходит в голову одно обстоятельство. Об этом даже задавали вопросы Григорчуку во время послематчевого флеш-интервью: почему команда после матча с «Полесьем» вернулась в Одессу, а не поехала сразу во Львов? Возможно, этот факт и сказался на действиях «Черноморца» в кубковом полуфинале. Зрительно показалось, что игроки одесской команды были уставшими. Да и сам главный тренер «моряков» подтвердил, что, пожалуй, все-таки было бы лучше из Житомира сразу же ехать во Львов и там делать восстановление. Как бы там ни было, а «Шахтер» в финале – и я думаю, что по праву.

– Что скажете о второй полуфинальной игре, в которой пропуск в кубковый финал получила «Ворскла»?

– Я был на этом матче, внимательно наблюдая за действиями соперников по второму полуфиналу. По иронии судьбы в нем как раз сошлись команды, которые в 22-м туре чемпионата проиграли с большим счетом в домашних матчах: «Полесье» – «Черноморцу» 1:4, а «Ворскла» – «Динамо» 1:5. В преддверии второго полуфинала наставник житомирской команды Сергей Шищенко сказал, что будет заруба, бойня. Но, честно говоря, в действиях игроков «Полесья» в первом тайме я не увидел эмоций. Или это было связано с чрезмерным волнением, или еще с чем-то – мне трудно сказать. На стадионе было достаточно много зрителей, однако создавалось такое впечатление, что игроки «Полесья» не знали, что делать на футбольном поле. Даже болельщики, сидевшие на трибуне рядом со мной, удивлялись: где эмоции, где прессинг, где желание победить? Ведь «Полесье» играло дома.

Впрочем, еще до матча я своим друзьям говорил, что «Ворскла» выиграет в основное время 2:1. Хороший мяч забили полтавчане в первом тайме: Степанюк сбросил на Мякушко (кстати, игроки молодежной сборной Украины, которые в прошлом десятилетии играли под моим руководством), который и нанес результативный удар. А в разгар второй половины встречи раздалась воздушная тревога, по завершении которой игра продолжилась. Сделав серию замен, Шищенко неплохо освежил игру, и реализуй пенальти Будковский, все могло бы повернуться иначе. Возможно, мы бы с вами говорили о совсем другом результате. Но отлично отработал вратарь Исенко, выведший «Ворсклу» в финал. С чем я полтавчан и поздравляю. Теперь в Ровно ожидается интересный поединок за почетный трофей.

По теме:
Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
Тренер Левого берега: Матч с Карпатами покажет, будем ли бороться за УПЛ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
Сергей Ковалец Шахтер Донецк Черноморец Одесса Полесье Житомир Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу инсайд эксклюзив
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон
Теннис | 04 апреля 2024, 21:36 6
Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон
Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон

Элина наконец-то стартовала на этих кортах!

Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored
Футбол | 05 апреля 2024, 20:33 0
Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored
Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored

Александр, который выступает за Арсенал, попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ

ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Футбол | 05.04.2024, 16:05
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 04:05
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Футбол | 05.04.2024, 15:23
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 5
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем