Фенербахче готов сорвать матч за Суперкубок Турции. Известен план действий

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» может не состояться. Игра запланирована на 7 апреля.

Как сообщает Ajansspor, тренерский штаб собирается выпустить на игру только 9 футболистов, причем из молодежной команды U19. Ожидается, что впоследствии трое покинут поле под видом травм или по другим причинам. Информацию подтвердил член совета директоров «Фенербахче» Эрол Билецик. Такое решение спровоцировано тем фактом, что Федерация футбола Турции не перенесла дату поединка, учитывая, что уже 11 числа «канарейкам» играть на выезде первый матч 1/4 финала Лиги конференций против греческого «Олимпиакоса».

Если это произойдет, то по регламенту матч будет прерван и завершен досрочно. Также тренер «Фенербахче» Исмаил Картал не планирует приходить на предматчевую пресс-конференцию. «Фенербахче» будет засчитано техническое поражение, а церемония награждения на стадионе не состоится.

К слову, бывший президент «канареек» Азиз Йылдырым осудил такие намерения своего бывшего клуба.

«Несмотря на то, что команде предстоит сыграть в матче Лиги конференций, в Федерации футбола Турции (ФФТ) решили не менять дату проведения матча за Суперкубок. Это проявление осознанного отношения к нашему клубу на протяжении 20 лет.

Принимая ежедневные решения, вы можете оставить будущим поколениям только воспоминания, полные сожаления и разочарования. Будущие поколения, в том числе наши дети в возрасте до 19 лет, будут привлекать к ответственности тех, кто стал причиной этого, за эти ежедневные решения, и они будут крайне критически относиться к этому бессмысленному и устаревшему действию и выражать свое разочарование тем, кто его вызвал, на протяжении всей своей жизни. Никто не имеет права заставлять наших молодых футболистов участвовать в этом решении, которое вызовет сожаление и разочарование в будущем, и заставлять их пережить это.

Вместо того, чтобы использовать наших детей U19 в качестве щита для себя, единственным выходом из ваших неудач в этом сезоне будет выйти победителем и затем завоевать все трофеи. Начните борьбу с несправедливостью, причиненной «Фенербахче», набравшись смелости предложить ФФТ уйти в отставку, созвав внеочередное общее собрание. Тогда будьте активны в управлении футболом и меняйте весь футбольный менеджмент сверху донизу.

Вместо того, чтобы решать эти вопросы вне поля, выходите на поле и не бросайте тень на усилия всех наших игроков, независимо от того, молодые они или зрелые, проливающие свой пот на поле. Это действие не принесет пользы никому, кроме «Галатасарая», и войдет темным пятном в нашу историю в будущем», — приводит слова президента Fanatik.