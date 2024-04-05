Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки
Новые финансовые отчеты показали огромные убытки для клуба
Английскому клубу «Эвертон» грозит очередное снятие очков после того, как были обнародованы последние клубные отчеты.
«Ириски» могут столкнуться санкциями после публикации в финансовых отчетах убытков на сумму более 89 млн фунтов стерлингов.
В воскресенье (31 марта) «Эвертон» опубликовал свои отчеты за сезон 2022/23, согласно которым общий оборот средств составил 172,2 млн фунтов стерлингов.
Команда Шона Дайча также объявила об убыткам в размере 89,1 млн фунтов стерлингов, что добавилось к их убыткам в 45 млн фунтов стерлингов в сезоне 2021/22 и 121 млн фунтов стерлингов в сезоне 2020/21.
Отчеты показывают, что общая сумма в балансе составила огромные минус 330,6 млн фунтов стерлингов. Во многом это произошло из-за продолжающегося строительству нового стадиона в Брэмли-Мур.
В ноябре «Эвертон» получил штраф в 10 очков за нарушения в финансовой отчетности. Это решение затем было пересмотрено в феврале, и штраф был снижен 6 пунктов. Мерсисайдский клуб был наказан, поскольку превысил допустимые убытки на 19,5 млн фунтов стерлингов.
И теперь ирискам может грозить очередной штраф в сезоне. Сейчас проводится второе слушание, которое может привести к очередному наказанию. Ожидается, что вердикт второго слушания будет оглашен в понедельник, 8 апреля.
«Эвертон», за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, балансирует над зоной вылета, находясь на 16-м месте в АПЛ (26 очков).
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|3
|Манчестер Сити
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
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