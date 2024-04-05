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Англия
05 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:28
1149
2

Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки

Новые финансовые отчеты показали огромные убытки для клуба

05 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:28
1149
2
Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки
ФК Эвертон. Гудисон Парк

Английскому клубу «Эвертон» грозит очередное снятие очков после того, как были обнародованы последние клубные отчеты.

«Ириски» могут столкнуться санкциями после публикации в финансовых отчетах убытков на сумму более 89 млн фунтов стерлингов.

В воскресенье (31 марта) «Эвертон» опубликовал свои отчеты за сезон 2022/23, согласно которым общий оборот средств составил 172,2 млн фунтов стерлингов.

Команда Шона Дайча также объявила об убыткам в размере 89,1 млн фунтов стерлингов, что добавилось к их убыткам в 45 млн фунтов стерлингов в сезоне 2021/22 и 121 млн фунтов стерлингов в сезоне 2020/21.

Отчеты показывают, что общая сумма в балансе составила огромные минус 330,6 млн фунтов стерлингов. Во многом это произошло из-за продолжающегося строительству нового стадиона в Брэмли-Мур.

В ноябре «Эвертон» получил штраф в 10 очков за нарушения в финансовой отчетности. Это решение затем было пересмотрено в феврале, и штраф был снижен 6 пунктов. Мерсисайдский клуб был наказан, поскольку превысил допустимые убытки на 19,5 млн фунтов стерлингов.

И теперь ирискам может грозить очередной штраф в сезоне. Сейчас проводится второе слушание, которое может привести к очередному наказанию. Ожидается, что вердикт второго слушания будет оглашен в понедельник, 8 апреля.

«Эвертон», за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, балансирует над зоной вылета, находясь на 16-м месте в АПЛ (26 очков).

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43
10 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
11 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица

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Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу штрафы финансы финансовый фейр-плей Виталий Миколенко
Источник Football Insider
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Sheva19
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