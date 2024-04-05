Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки

Английскому клубу «Эвертон» грозит очередное снятие очков после того, как были обнародованы последние клубные отчеты.

«Ириски» могут столкнуться санкциями после публикации в финансовых отчетах убытков на сумму более 89 млн фунтов стерлингов.

В воскресенье (31 марта) «Эвертон» опубликовал свои отчеты за сезон 2022/23, согласно которым общий оборот средств составил 172,2 млн фунтов стерлингов.

Команда Шона Дайча также объявила об убыткам в размере 89,1 млн фунтов стерлингов, что добавилось к их убыткам в 45 млн фунтов стерлингов в сезоне 2021/22 и 121 млн фунтов стерлингов в сезоне 2020/21.

Отчеты показывают, что общая сумма в балансе составила огромные минус 330,6 млн фунтов стерлингов. Во многом это произошло из-за продолжающегося строительству нового стадиона в Брэмли-Мур.

В ноябре «Эвертон» получил штраф в 10 очков за нарушения в финансовой отчетности. Это решение затем было пересмотрено в феврале, и штраф был снижен 6 пунктов. Мерсисайдский клуб был наказан, поскольку превысил допустимые убытки на 19,5 млн фунтов стерлингов.

И теперь ирискам может грозить очередной штраф в сезоне. Сейчас проводится второе слушание, которое может привести к очередному наказанию. Ожидается, что вердикт второго слушания будет оглашен в понедельник, 8 апреля.

«Эвертон», за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, балансирует над зоной вылета, находясь на 16-м месте в АПЛ (26 очков).

Турнирная таблица АПЛ