Хвича может перейти в Барселону, каталонцы уже контактировали с игроком

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает AS, представители каталонского клуба уже контактировали с окружением 23-летнего форварда и самим футболистом. Несмотря на желание руководства неаполитанского клуба сохранить в своем составе грузинского хавбека, ради чего ему готовы повысить зарплату в три раза, вероятность переезда в столицу Каталонии довольно высока.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.