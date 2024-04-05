Хвича может перейти в Барселону, каталонцы уже контактировали с игроком
Грузинский хавбек в нынешнем сезоне сыграл 38 матчей за «Наполи»
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Барселоне».
Как сообщает AS, представители каталонского клуба уже контактировали с окружением 23-летнего форварда и самим футболистом. Несмотря на желание руководства неаполитанского клуба сохранить в своем составе грузинского хавбека, ради чего ему готовы повысить зарплату в три раза, вероятность переезда в столицу Каталонии довольно высока.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
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