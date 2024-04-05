Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хвича может перейти в Барселону, каталонцы уже контактировали с игроком
Испания
05 апреля 2024, 18:22 |
372
0

Хвича может перейти в Барселону, каталонцы уже контактировали с игроком

Грузинский хавбек в нынешнем сезоне сыграл 38 матчей за «Наполи»

05 апреля 2024, 18:22 |
372
0
Хвича может перейти в Барселону, каталонцы уже контактировали с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает AS, представители каталонского клуба уже контактировали с окружением 23-летнего форварда и самим футболистом. Несмотря на желание руководства неаполитанского клуба сохранить в своем составе грузинского хавбека, ради чего ему готовы повысить зарплату в три раза, вероятность переезда в столицу Каталонии довольно высока.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

По теме:
Барселона хочет продлить аренду защитника Манчестер Сити, Бавария против
Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала
К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Хвича Кварацхелия Наполи Барселона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Футбол | 04 апреля 2024, 22:49 1
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»

Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Футбол | 05.04.2024, 17:32
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Футбол | 05.04.2024, 15:23
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 04:05
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 43
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 7
Футбол
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2024, 04:29
Теннис
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем