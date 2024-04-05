Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИВЧАРЕНКО – о суперголе Кабаева: «Хорошо шлепнул по мячу, фартовый удар»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 18:19 |
285
0

ВИВЧАРЕНКО – о суперголе Кабаева: «Хорошо шлепнул по мячу, фартовый удар»

Защитник «Динамо» – о победе над «Зарей»

05 апреля 2024, 18:19 |
285
0
ВИВЧАРЕНКО – о суперголе Кабаева: «Хорошо шлепнул по мячу, фартовый удар»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

21-летний защитник «Динамо» Константин Вивчаренко объяснил, почему он так хорошо сыграл индивидуально в игре с «Зарей» (3:0), а также назвал человека в команде, которому позволено все.

- На левом фланге вы сейчас очень хорошо играете. В матче против «Зари» Дениса Антюха буквально съели на каждом клочке поля. Есть уверенность, что индивидуально против любого можете сыграть хорошо?
- Когда вышел на поле, то была уверенность в собственных силах. Был очень хороший настрой на игру. А еще концентрация. Поэтому так все удачно и сложилось.

- Вернулся Николай Шапаренко, начал забивать и отдавать голевые передачи. Вот в таком состоянии он уже дирижер «Динамо» сейчас?
- Конечно. Николай был, есть и будет важным игроком для команды. Для меня его игра – это привычное дело. Никаких сюрпризов.

- Возвращение Андрея Ярмоленко в команде как произошло? Это придало уверенности в собственных силах?
- Конечно. Когда такой человек с тобой делит раздевалку, то это очень круто. Это легенда не только «Динамо», но и всего украинского футбола. Он много подсказывает каждому футболисту, поэтому и является примером для многих. В команде каждый равняется на него.

- В матчах есть моменты, когда Ярмоленко не доволен определенными действиями ваших партнеров по команде. Бывает, что может и с претензией что-то сказать. Как на это реагируют молодые футболисты?
- Это нормальный процесс. Мы слушаем, что Андрей подсказывает. Выполняем указания тренерского штаба. Ярмоленко – это высшее звено в «Динамо». Он легенда клуба, ему можно подсказывать всем. Он хочет как можно лучше для нас.

- Владислав Кабаев в игре с «Зарей» забил очень красивый мяч в девятку. Как вам его удар?
- Он хорошо так шлепнул по мячу. Фартовый был удар.

- Президент «Динамо» сказал, что с возвращением Ярмоленко в коллективе чувствуется уверенность и одновременно спокойствие. Это действительно так?
- Отвечу так: результаты говорят сами за себя.

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо

По теме:
Хавбек Динамо: «Я так редко забиваю... Надеюсь, Заря не обиделась»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Константин Вивчаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев видео голов и обзор Заря - Динамо
Источник NV.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Футбол | 05 апреля 2024, 15:23 15
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»
Игорь ПЕРДУТА: «Ничего не остается, как побеждать Шахтер в финале»

Полузащитник «Ворсклы» рассказал о выходе команды в финал Кубка

Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки
Футбол | 05 апреля 2024, 18:23 2
Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки
Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки

Новые финансовые отчеты показали огромные убытки для клуба

Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Футбол | 05.04.2024, 11:31
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 01:01
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 04:05
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 43
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем