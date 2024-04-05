ВИВЧАРЕНКО – о суперголе Кабаева: «Хорошо шлепнул по мячу, фартовый удар»
Защитник «Динамо» – о победе над «Зарей»
21-летний защитник «Динамо» Константин Вивчаренко объяснил, почему он так хорошо сыграл индивидуально в игре с «Зарей» (3:0), а также назвал человека в команде, которому позволено все.
- На левом фланге вы сейчас очень хорошо играете. В матче против «Зари» Дениса Антюха буквально съели на каждом клочке поля. Есть уверенность, что индивидуально против любого можете сыграть хорошо?
- Когда вышел на поле, то была уверенность в собственных силах. Был очень хороший настрой на игру. А еще концентрация. Поэтому так все удачно и сложилось.
- Вернулся Николай Шапаренко, начал забивать и отдавать голевые передачи. Вот в таком состоянии он уже дирижер «Динамо» сейчас?
- Конечно. Николай был, есть и будет важным игроком для команды. Для меня его игра – это привычное дело. Никаких сюрпризов.
- Возвращение Андрея Ярмоленко в команде как произошло? Это придало уверенности в собственных силах?
- Конечно. Когда такой человек с тобой делит раздевалку, то это очень круто. Это легенда не только «Динамо», но и всего украинского футбола. Он много подсказывает каждому футболисту, поэтому и является примером для многих. В команде каждый равняется на него.
- В матчах есть моменты, когда Ярмоленко не доволен определенными действиями ваших партнеров по команде. Бывает, что может и с претензией что-то сказать. Как на это реагируют молодые футболисты?
- Это нормальный процесс. Мы слушаем, что Андрей подсказывает. Выполняем указания тренерского штаба. Ярмоленко – это высшее звено в «Динамо». Он легенда клуба, ему можно подсказывать всем. Он хочет как можно лучше для нас.
- Владислав Кабаев в игре с «Зарей» забил очень красивый мяч в девятку. Как вам его удар?
- Он хорошо так шлепнул по мячу. Фартовый был удар.
- Президент «Динамо» сказал, что с возвращением Ярмоленко в коллективе чувствуется уверенность и одновременно спокойствие. Это действительно так?
- Отвечу так: результаты говорят сами за себя.
ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
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