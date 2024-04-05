Экс-игрок АПЛ: «Ман Юнайтед еще 5 лет назад нужна была полная перестройка»

Бывший нападающий «Астон Виллы» и «Ливерпуля» Дин Сондерс гневно отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» в компенсированное время против «Челси» (3:4).

«Я знаю, что чувствал Эрик Тен Хаг в автобусе по дороге домой. Честно говоря, в такие моменты хочется плакать, тебе плохо, тебя тошнит.

Когда вы ведете 3:2, то действуют определенные правила. Фулбеки не должны были идти вперед в матче с «Челси», когда ты ведешь в счете 3:2. Сидите на своем месте и просто выбивайте мяч вперед.

Не надо выходить со своей половины поля через короткий пас за пять минут до конца, когда вы выигрываете. Зачем рисковать, ведь вам не нужно забивать. Они как будто не понимают этого.

У меня уже нервы сдают, когда я говорю о «Ман Юнайтед», но им нужна полная перестройка. Они должны были сделать это еще пять лет назад, но сделали это слишком поздно. Там все еще есть игроки, которые провалились, провалились и провалились.

Есть игроки, которые провалились, получая 300 000 фунтов в неделю, и они не знают, как выйти на победный путь», – сказал Сондерс.