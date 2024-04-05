ВИДЕО. Как Ярмоленко отреагировал на супергол Кабаева в ворота Зари

В четверг, 4 апреля, состоялся перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и «Динамо» Киев (0:3).

На 22-й минуте Владислав Кабаев забил второй гол динамовцев, поразив ворота луганчан шикарным ударом из-за пределов штрафной площади.

На тот момент сидевший на скамейке запасных Андрей Ярмоленко, как и другие игроки, вскочил и аплодировал этому удару. Гол Кабаев поднял настроение партнерам по команде, они сразу заулыбались и еще долго делились приятными эмоциями.

Отметим, что Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отличился ассистов на Владимира Бражко.

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо