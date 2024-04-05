Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Ярмоленко отреагировал на супергол Кабаева в ворота Зари
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 16:10 | Обновлено 05 апреля 2024, 16:11
898
0

ВИДЕО. Как Ярмоленко отреагировал на супергол Кабаева в ворота Зари

Андрей и другие динамовцы вскочили на ноги и начали аплодировать

05 апреля 2024, 16:10 | Обновлено 05 апреля 2024, 16:11
898
0
ВИДЕО. Как Ярмоленко отреагировал на супергол Кабаева в ворота Зари
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев и Андрей Ярмоленко

В четверг, 4 апреля, состоялся перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и «Динамо» Киев (0:3).

На 22-й минуте Владислав Кабаев забил второй гол динамовцев, поразив ворота луганчан шикарным ударом из-за пределов штрафной площади.

На тот момент сидевший на скамейке запасных Андрей Ярмоленко, как и другие игроки, вскочил и аплодировал этому удару. Гол Кабаев поднял настроение партнерам по команде, они сразу заулыбались и еще долго делились приятными эмоциями.

Отметим, что Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отличился ассистов на Владимира Бражко.

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо

По теме:
Первая лига. Хуст и Левый берег одержали победы
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Ворскла
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев видео голов и обзор Заря - Динамо Андрей Ярмоленко
Источник ВДинамо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Футбол | 04 апреля 2024, 22:49 1
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Футбол | 05.04.2024, 13:03
К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 00:19
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Футбол | 05.04.2024, 16:05
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем