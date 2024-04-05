ВИДЕО. Как Ярмоленко отреагировал на супергол Кабаева в ворота Зари
Андрей и другие динамовцы вскочили на ноги и начали аплодировать
В четверг, 4 апреля, состоялся перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и «Динамо» Киев (0:3).
На 22-й минуте Владислав Кабаев забил второй гол динамовцев, поразив ворота луганчан шикарным ударом из-за пределов штрафной площади.
На тот момент сидевший на скамейке запасных Андрей Ярмоленко, как и другие игроки, вскочил и аплодировал этому удару. Гол Кабаев поднял настроение партнерам по команде, они сразу заулыбались и еще долго делились приятными эмоциями.
Отметим, что Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отличился ассистов на Владимира Бражко.
ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»
Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ