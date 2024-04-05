Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля в 18:00 матч 23-го тура УПЛ
В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».
Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.
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По прошествии 22 туров чемпионата Украины «Кривбасс» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея в активе 46 очков. У «Ворсклы» 29 пунктов и 7-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV. Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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