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Чемпионат Украины
Кривбасс
08.04.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 15:05 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:10
109
0

Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля в 18:00 матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2024, 15:05 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:10
109
0
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По прошествии 22 туров чемпионата Украины «Кривбасс» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея в активе 46 очков. У «Ворсклы» 29 пунктов и 7-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV. Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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