Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени
Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.
Начало матча было запланировано в 18:00 по киевскому времени, но из-за серии воздушных тревог в Кривом Роге игру сначала перенесли на 18:20, а затем и на 18:30.
В случае победы в этом матче «Кривбасс» сравняется по очкам с донецким «Шахтером», лидирующим в чемпионате, но при этом у «горняков» есть 2 матча в запасе.
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