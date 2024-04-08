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  4. Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 18:19 |
519
1

Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги

Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени

08 апреля 2024, 18:19 |
519
1
Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.

Начало матча было запланировано в 18:00 по киевскому времени, но из-за серии воздушных тревог в Кривом Роге игру сначала перенесли на 18:20, а затем и на 18:30.

В случае победы в этом матче «Кривбасс» сравняется по очкам с донецким «Шахтером», лидирующим в чемпионате, но при этом у «горняков» есть 2 матча в запасе.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла перенос матчей воздушная тревога
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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CheMP
ну как бы последние месяцы нужно быть не большого ума,чтоб оставить матчи команд в Днепропетровской области из-за тревог
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