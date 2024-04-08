Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги

Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.

Начало матча было запланировано в 18:00 по киевскому времени, но из-за серии воздушных тревог в Кривом Роге игру сначала перенесли на 18:20, а затем и на 18:30.

В случае победы в этом матче «Кривбасс» сравняется по очкам с донецким «Шахтером», лидирующим в чемпионате, но при этом у «горняков» есть 2 матча в запасе.