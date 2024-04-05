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  4. Ярмоленко потроллил Селезнева по поводу бомбардиского рекорда
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:00
341
0

Ярмоленко потроллил Селезнева по поводу бомбардиского рекорда

Андрей предложил Евгению вернуться и довести дело до конца

05 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:00
341
0
Ярмоленко потроллил Селезнева по поводу бомбардиского рекорда
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча с «Зарей» (3:0) подколол бывшего украинского форварда Евгения Селезнева, который долгое время пытался побить бомбардирский рекорд УПЛ.

Журналист: Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?
Ярмоленко: Для меня важно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

Только что вы же видели Евгения Селезнева, надо этот вопрос было ему задать (улыбается).

(поворачивается в сторону Селезнева) Селя, тут спрашивают про бомбардирские рекорды, говорю, что тебе это надо задавать.
Селезнев: Я уже с футболом не связан.
Ярмоленко (с улыбкой на лице): Может, вернешься?
Селезнев: Нет.

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Андрей Ярмоленко Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу Максим Шацких
Источник FootballHub
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