Ярмоленко потроллил Селезнева по поводу бомбардиского рекорда
Андрей предложил Евгению вернуться и довести дело до конца
Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча с «Зарей» (3:0) подколол бывшего украинского форварда Евгения Селезнева, который долгое время пытался побить бомбардирский рекорд УПЛ.
Журналист: Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?
Ярмоленко: Для меня важно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.
Только что вы же видели Евгения Селезнева, надо этот вопрос было ему задать (улыбается).
(поворачивается в сторону Селезнева) Селя, тут спрашивают про бомбардирские рекорды, говорю, что тебе это надо задавать.
Селезнев: Я уже с футболом не связан.
Ярмоленко (с улыбкой на лице): Может, вернешься?
Селезнев: Нет.
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