Ярмоленко потроллил Селезнева по поводу бомбардиского рекорда

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча с «Зарей» (3:0) подколол бывшего украинского форварда Евгения Селезнева, который долгое время пытался побить бомбардирский рекорд УПЛ.

Журналист: Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?

Ярмоленко: Для меня важно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

Только что вы же видели Евгения Селезнева, надо этот вопрос было ему задать (улыбается).

(поворачивается в сторону Селезнева) Селя, тут спрашивают про бомбардирские рекорды, говорю, что тебе это надо задавать.

Селезнев: Я уже с футболом не связан.

Ярмоленко (с улыбкой на лице): Может, вернешься?

Селезнев: Нет.