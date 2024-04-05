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Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 13:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:11
285
1

ВИДЕО. Днепр-1 тренировался после обстрелов. За что награжден Мирошниченко

О ситуации рассказали Сваток, Филиппов, Мирошниченко и президент клуба

05 апреля 2024, 13:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:11
285
1
ВИДЕО. Днепр-1 тренировался после обстрелов. За что награжден Мирошниченко
СК Днепр-1. Юрий Максимов и Денис Мирошниченко

Учитывая паузу между матчами чемпионата, футболисты «Днепра-1» получили несколько выходных дней и возобновили тренировки. Началась подготовка к матчу против Зари, который пройдет во вторник, 9 апреля.

Но, конечно, не только о футболе шли разговоры внутри команды. Как раз во время выходных произошли прилеты по Днепру, разрушившие заведение, не чуждые многим сотрудникам клуба, и повредившие тренировочную базу. Футболисты первой команды были во время ударов в своих домах, а вот многие молодые игроки находились именно на базе. Они и делились шокирующими подробностями. Впрочем, даже они не в состоянии пошатнуть дух команды, еще более решительно настраиваемой и на борьбу в чемпионате, и на помощь Вооруженным силам Украины.

Александр Сваток: «Многие молодые ребята были на базе, они нам показали, как это происходило. Приятного мало, но таковы реалии нашей жизни. Ни в коем случае это не отразится на настроении и игре команды!»

Александр Филиппов: «Вы видите, кто это делает. Они сами не понимают, зачем это делают, куда целятся. Но нас не сломить! Мы сильны духом и продолжаем работать. Конечно, жаль детей, которые в манеже имели хорошие условия для тренировок, но нужно жить и работать дальше».

Для поднятия командного настроения присоединился и почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза, посетивший тренировку и обратившийся к игрокам:

– Хочу напомнить, что в феврале 2022 года нам давали три дня: мол, пути дойдет до Днепра, до Киева, все захватит. Но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает (улыбается). И снова хочу сказать, что мы сражаемся с нацией уродов, которым все равно, куда стрелять: по детскому саду, школе или тренировочной базе. Потому что они так привыкли. Это современные неандертальцы, а может быть, неандертальцы были в свое время более гуманными, сознательными и умными. Мы же воюем с людьми неразумными. Хотя называть людьми потомков Шарикова опять-таки обидно. Это какой-то переводняк, пытающийся уничтожить все хорошее. Нет у них футбола – пусть и у соседа не будет. Нет учебы (у них ведь пропаганда, а не учеба) – пусть не будет и у соседа. Это такая нация так называемых «советских человеков». Но нам свое делать: футболистам бороться за первую тройку, воинам на передовой уверенно отбивать атаки, а по всей Украине – их поддерживать. Главное, помнить, что благодаря воинам ВСУ мы можем играть в футбол.

Мне понравилось настроение команды сегодня. И лично у меня настроение поднялось после успехов сборной, после нашего крайнего матча. Вижу, что микроклимат в команде хороший.

Во время вводной части к тренировке был повод и для аплодисментов. Даже два. До Дениса Мирошниченко дошла награда от УПЛ за значительное число – 250 матчей в высшем украинском дивизионе. Без шуток и метафор относительно этой цифры, конечно, не обошлось, но сам игрок настроен на существенное улучшение этого достижения и на ближайший матч.

Денис Мирошниченко: «Действительно, это большое количество матчей, но я чувствую себя хорошо и имею еще много амбиций. Поэтому двигаемся дальше и готовимся к следующим матчам».

А капитан «Днепра-1» Александр Сваток стал четвёртым игроком в истории клуба, которому покорился юбилей в 100 матчей. Ранее этой отметки достигли Игорь Когут, Сергей Логинов и Александр Назаренко. Сотня матчей одновременно и много, и оставляет еще значительное пространство для улучшения.

Александр Сваток: «Сейчас все мысли о следующем матче и именно с ним связаны ближайшие амбиции. Конечно, очень приятно, что сыграл такое количество матчей за Днепр-1, поэтому испытываю сейчас положительные эмоции».

Почетный президент клуба Юрий Береза: «С такими людьми, как Александр Сваток, связаны наши победы не только на местном уровне, но и на международной арене. Основной моей мечтой остается матч Лиги чемпионов на мирной и победной «Днепр-Арене».

Благодаря тренировке футболисты должны были втянуться в работу после выходных. Тщательно размялись и поиграли в теннисбол. А со следующего дня в «Днепре-1» пойдет уже привычная кропотливая ежедневная работа.

ВИДЕО. Днепр-1 тренировался после обстрелов. За что награжден Мирошниченко

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Днепр-1 тренировка фото видео Денис Мирошниченко Александр Филиппов Александр Сваток Юрий Береза Юрий Максимов
Источник СК Днепр-1
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Alexey75
Президент нормальный мужик, правильно говорит, но борода...
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