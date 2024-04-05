Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала

Лондонский «Арсенал» имеет заинтересованность в подписании контракта с нападающим мадридского «Реала» Родриго.

Будущее 23-летнего бразильца в стане «галактикос» остается неизвестным в свете вероятного перехода в «Реала» из «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.