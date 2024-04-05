Англия05 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:03
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Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала
Вероятен переход бразильца Родриго
05 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:03
652
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Лондонский «Арсенал» имеет заинтересованность в подписании контракта с нападающим мадридского «Реала» Родриго.
Будущее 23-летнего бразильца в стане «галактикос» остается неизвестным в свете вероятного перехода в «Реала» из «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.
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