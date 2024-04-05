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  4. Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала
Англия
05 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:03
652
0

Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала

Вероятен переход бразильца Родриго

05 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:03
652
0
Переберется от Лунина к Зинченко? Арсенал хочет вингера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Арсенал» имеет заинтересованность в подписании контракта с нападающим мадридского «Реала» Родриго.

Будущее 23-летнего бразильца в стане «галактикос» остается неизвестным в свете вероятного перехода в «Реала» из «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.

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Источник Twitter
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