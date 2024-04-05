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Англия
05 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 05 апреля 2024, 13:32
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Одноклубник Мудрика продолжает погоню за рекордом легенды Челси Лэмпарда

Свое имя в историю клуба может вписать Коул Палмер

05 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 05 апреля 2024, 13:32
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0
Одноклубник Мудрика продолжает погоню за рекордом легенды Челси Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В четверг, 4 апреля, в 31-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

В составе «пенсионеров» автором хет-трика стал полузащитник Коул Палмер. При этом два гола из трех он забил с пенальти. Теперь на его счету 8 реализованных 11-метровых в нынешней кампании АПЛ.

Палмер приблизился к клубному рекорду Фрэнка Лэмпарда по голам с пенальти за сезон – 10 голов в сезоне-2009/2010.

В этом сезоне чемпионата Англии Коул Палмер провел 26 матчей, забил 16 голов, сделал 8 ассистов.

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Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард
Источник BBC
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