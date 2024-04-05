Одноклубник Мудрика продолжает погоню за рекордом легенды Челси Лэмпарда

В четверг, 4 апреля, в 31-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

В составе «пенсионеров» автором хет-трика стал полузащитник Коул Палмер. При этом два гола из трех он забил с пенальти. Теперь на его счету 8 реализованных 11-метровых в нынешней кампании АПЛ.

Палмер приблизился к клубному рекорду Фрэнка Лэмпарда по голам с пенальти за сезон – 10 голов в сезоне-2009/2010.

В этом сезоне чемпионата Англии Коул Палмер провел 26 матчей, забил 16 голов, сделал 8 ассистов.