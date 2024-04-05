Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно
Бывший вингер «Шахтера» разочаровал «Галатасарай»
Бразильский «Фламенго» пристально следит за ситуацией вокруг карьеры 24-летнего вингера «Галатасарая» Тете.
«Стервятники» пока не делали никаких предложений по трансферу футболиста, однако попробуют подписать Тете в летнее трансферное окно.
В «Галатасарае», который минувшим летом бесплатно подписал Тете из «Шахтера», разочарованы игровыми показателями бразильца – в частности, в 28 поединках турецкой Суперлиги вингер не забил ни одного мяча и отдал 4 результативные передачи.
«Галатасарай» уже пытался продать Тете в зимнее трансферное окно, однако тогда конкретное предложение по игроку поступило лишь из страны 404, и сам футболист отказался от такого варианта.
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