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  4. Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно
Турция
05 апреля 2024, 12:02 |
150
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Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно

Бывший вингер «Шахтера» разочаровал «Галатасарай»

05 апреля 2024, 12:02 |
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Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский «Фламенго» пристально следит за ситуацией вокруг карьеры 24-летнего вингера «Галатасарая» Тете.

«Стервятники» пока не делали никаких предложений по трансферу футболиста, однако попробуют подписать Тете в летнее трансферное окно.

В «Галатасарае», который минувшим летом бесплатно подписал Тете из «Шахтера», разочарованы игровыми показателями бразильца – в частности, в 28 поединках турецкой Суперлиги вингер не забил ни одного мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Галатасарай» уже пытался продать Тете в зимнее трансферное окно, однако тогда конкретное предложение по игроку поступило лишь из страны 404, и сам футболист отказался от такого варианта.

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Тете Галатасарай Фламенго трансферы
Источник CNN Turk
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