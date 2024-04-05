Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Матч с Челси был в наших руках»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал драматичное поражение 3:4 от «Челси» в 32-м туре АПЛ:

«Матч был в наших руках, но мы его проиграли. Это расстраивает. Это трудно принять. Мы хорошо контролировали игру в последние минуты. Но они получили два момента и забили два гола.

После угловых мы должны были действовать намного быстрее. Мы заранее знали, что они быстро выполняют угловые и вбрасывания. В последних играх мы пропустили слишком много ударов. Нужно защищать свою штрафную зону».