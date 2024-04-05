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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Матч с Челси был в наших руках»
Англия
05 апреля 2024, 11:48 |
174
1

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Матч с Челси был в наших руках»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о поражении от «Синих»

05 апреля 2024, 11:48 |
174
1
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Матч с Челси был в наших руках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал драматичное поражение 3:4 от «Челси» в 32-м туре АПЛ:

«Матч был в наших руках, но мы его проиграли. Это расстраивает. Это трудно принять. Мы хорошо контролировали игру в последние минуты. Но они получили два момента и забили два гола.

После угловых мы должны были действовать намного быстрее. Мы заранее знали, что они быстро выполняют угловые и вбрасывания. В последних играх мы пропустили слишком много ударов. Нужно защищать свою штрафную зону».

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Челси Челси - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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Комментарии 1
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Southeast*
Спасибо Далоту идиоту.  Всю игру кого то  цеплял руками и не мог догнать.  В итоге завалился как корова и получили полупокерный пеналь.)
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