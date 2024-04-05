Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 11:05 |
818
3

Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?

В «Динамо» Владиславу никак не удается перезагрузить карьеру после ряда неудач

05 апреля 2024, 11:05 |
818
3
Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?
fanday.net

Накануне в Киеве состоялся перенесенный поединок УПЛ между «Зарей» и «Динамо», победу в котором одержали «бело-синие» со счетом 3:0.

В заявке «Динамо» на эту игру был 24-летний форвард Владислав Супряга, который на поле так и не появился, зато успел пообщаться с одним из нынешних руководителей «Днепра-1» Евгением Селезневым.

О чем конкретно беседовали Супряга и Селезнев неизвестно, однако на вопрос журналистов о том, собирается ли Владислав вернуться в «Днепр-1» форвард отшутился: «Летом посмотрим».

Владислав Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» летом 2018 года. С тех пор форвард возвращался в днепровский клуб на правах аренды в сезоне-2019/20, а также недолгое время на аналогичной основе выступал в Италии за «Сампдорию».

В текущем сезоне УПЛ на счету Супряги 6 матчей и 1 результативная передача.

По теме:
Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно
Ливерпуль нацелился на звездного одноклубника Лунина
Александр СВАТОК: «Очень тяжело навязывать постоянную борьбу нашим грандам»
Владислав Супряга Днепр-1 Динамо Киев Евгений Селезнев трансферы УПЛ трансферы
Источник FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Футбол | 04 апреля 2024, 22:49 1
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 01:35 0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Футбол | 05.04.2024, 04:27
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
Футбол | 05.04.2024, 05:30
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 00:19
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Динамо точно не  його команда  100%
Ответить
+1
AK.228
Непоганий варіант 
Ответить
0
onco-clown
В Днепр если попадет - снова зафеерит
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 98
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем