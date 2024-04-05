Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?

Накануне в Киеве состоялся перенесенный поединок УПЛ между «Зарей» и «Динамо», победу в котором одержали «бело-синие» со счетом 3:0.

В заявке «Динамо» на эту игру был 24-летний форвард Владислав Супряга, который на поле так и не появился, зато успел пообщаться с одним из нынешних руководителей «Днепра-1» Евгением Селезневым.

О чем конкретно беседовали Супряга и Селезнев неизвестно, однако на вопрос журналистов о том, собирается ли Владислав вернуться в «Днепр-1» форвард отшутился: «Летом посмотрим».

Владислав Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» летом 2018 года. С тех пор форвард возвращался в днепровский клуб на правах аренды в сезоне-2019/20, а также недолгое время на аналогичной основе выступал в Италии за «Сампдорию».

В текущем сезоне УПЛ на счету Супряги 6 матчей и 1 результативная передача.