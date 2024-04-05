«Я не клоун, я – тренер». Почеттино высказался о своих эмоциях у поля

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о своем бурном ликовании победы команды над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре чемпионата Англии.

Напомним, в матче с манкунианцами «пенсионеры» на 9-й компенсированной минуте проигрывали 2:3, но голы на 90+10-й и 90+11-й минутах принесли лондонцам победу.

«Страсть – это не значит быть сумасшедшим парнем на боковой линии. Я должен быть спокойным и оставаться аналитиком, чтобы помогать команде в каждом аспекте игры.

В конце игры – пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным на боковой линии, чтобы помогать команде. Особенно команде, которая нуждается в помощи извне. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Я не клоун, я – тренер», - заявил Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» с украинцем Михаилом Мудриком прервал серию неудач в матчах с «Ман Юнайтед».