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Англия
05 апреля 2024, 11:07 | Обновлено 05 апреля 2024, 11:38
524
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы никогда не забудем, что россияне сделали с нами»

Защитник «Арсенала» рассказал о своем отношении к россиянам

05 апреля 2024, 11:07 | Обновлено 05 апреля 2024, 11:38
524
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы никогда не забудем, что россияне сделали с нами»
BBC. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своем отношении к россиянам:

«С момента вторжения очень мало моих бывших партнеров по «уфе» писали мне, и я не могу их обвинять, потому что это не их вина. Я не могу сказать им: «Ребята, выходите на улицу и все такое», потому что я знаю, что они могут попасть в тюрьму.

Когда-то россияне называли украинцев братьями, но вторжение показало, что мы больше не можем дружить. Мы никогда не забудем, что они сделали с нами, с нашим народом. И именно этому я буду учить своих детей. А мои дети будут учить своих детей. Это неприемлемо. Я знаю сотни детей, родители которых погибли на войне.

Какой мой долг сейчас? Как я могу помочь, насколько это возможно, своей стране, своему народу, там и всем этим вещам? Я не могу гордиться больше, чем сейчас, тем, что я украинец. У меня есть мечта, что эта война закончится очень, очень скоро, и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно этого хотим».

Ранее Александр Зинченко рассказал, что пошел бы воевать, если бы его призвали.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко российско-украинская война
Источник BBC
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wigg
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Теннис
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