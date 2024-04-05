В конце апреля на российских болотах, а именно – в волгограде, состоится турнир развития УЕФА, в котором примут участие сборные U-16 россии, Сербии, Казахстана и Ганы.

Подобный турнир, к слову, пройдет в рф во второй раз в истории. Предыдущее соревнований проводилось год назад и также в волгограде.

Как известно, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА, руководит которым 56-летний словенец Александер Чеферин, отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за полномасштабного вторжения на территорию Украины и начала войны.

Ранее в УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина.