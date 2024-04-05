Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Молодежные турниры
05 апреля 2024, 10:39 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:45
1256
4

УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина

Европейский футбольный союз одобрил и поддержал страну-оккупанта

05 апреля 2024, 10:39 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:45
1256
4
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА

В конце апреля на российских болотах, а именно – в волгограде, состоится турнир развития УЕФА, в котором примут участие сборные U-16 россии, Сербии, Казахстана и Ганы.

Подобный турнир, к слову, пройдет в рф во второй раз в истории. Предыдущее соревнований проводилось год назад и также в волгограде.

Как известно, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА, руководит которым 56-летний словенец Александер Чеферин, отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за полномасштабного вторжения на территорию Украины и начала войны.

Ранее в УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина.

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В УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина
УЕФА санкции дисквалификация россии
Источник Sport.ua
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cooperchack
Пидармоты ,чтоб вы сдохли!
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+1
BATI-GOOOOOL
Та хай граються собі там даже з схвалення УЄФА ,головне що відсороненні від нормального світу.
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0
Xvalenok03
Европа нам поможет!!!!
Европа нам поможет????
Европа кому поможет???
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0
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