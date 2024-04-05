УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Европейский футбольный союз одобрил и поддержал страну-оккупанта
В конце апреля на российских болотах, а именно – в волгограде, состоится турнир развития УЕФА, в котором примут участие сборные U-16 россии, Сербии, Казахстана и Ганы.
Подобный турнир, к слову, пройдет в рф во второй раз в истории. Предыдущее соревнований проводилось год назад и также в волгограде.
Как известно, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА, руководит которым 56-летний словенец Александер Чеферин, отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за полномасштабного вторжения на территорию Украины и начала войны.
Ранее в УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина.
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