В УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина

В Ньоне, где расположена штаб-квартира Европейского футбольного союза, уверены, что безопасность на предстоящем чемпионате Европы 2024 года будет главным приоритетом для оргкомитета.

Ради достижения желаемого УЕФА уже плотно сотрудничает с властями Германии и правоохранителями, идет разработки всех механизмов безопасности.

«Безопасность на Евро-2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами в разработке надлежащих и надежных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры», – сказано в релизе пресс-службы УЕФА.

Как известно, финальная часть чемпионата Европы 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Сборная Украины сыграет в группе Е предварительного этапа, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.