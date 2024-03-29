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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 12:37 | Обновлено 29 марта 2024, 12:40
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0

В УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина

Турнир примет Германия

29 марта 2024, 12:37 | Обновлено 29 марта 2024, 12:40
70
0
В УЕФА назвали свой главный приоритет на Евро-2024, где сыграет и Украина
UEFA

В Ньоне, где расположена штаб-квартира Европейского футбольного союза, уверены, что безопасность на предстоящем чемпионате Европы 2024 года будет главным приоритетом для оргкомитета.

Ради достижения желаемого УЕФА уже плотно сотрудничает с властями Германии и правоохранителями, идет разработки всех механизмов безопасности.

«Безопасность на Евро-2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами в разработке надлежащих и надежных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры», – сказано в релизе пресс-службы УЕФА.

Как известно, финальная часть чемпионата Европы 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Сборная Украины сыграет в группе Е предварительного этапа, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 УЕФА
Источник УЕФА
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