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  4. Роман ВАНТУХ: «Динамо – самый сильный соперник для нас этой весной»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 10:09 |
278
0

Роман ВАНТУХ: «Динамо – самый сильный соперник для нас этой весной»

Защитник «Зари» — о матче против «Динамо»

05 апреля 2024, 10:09 |
278
0
Роман ВАНТУХ: «Динамо – самый сильный соперник для нас этой весной»
УЕФА. Роман Вантух

Защитник «Зари» Роман Вантух прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» Киев в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Как ты можешь охарактеризовать ход матча с «Динамо»?
— Мы сами себе привезли первый гол, появилась нервозность. Потом еще были обрезки у наших ворот. Потом Кабаев забил красивый гол в наши ворота. Но этот гол он был вообще необязательным. При счете 0:2, играя с киевским «Динамо», отыграться сложно. Проигрывая, мы старались искать шанс в контратаках, но не смогли их довести до логического завершения.

— Во время перерыва были внесены коррективы в вашу игру?
— Тренерский штаб кое-что хотел изменить тактически. Газон, на стадионе имени Валерия Лобановского – был идеальным, и на нем хотелось играть в футбол. Второй тайм мы также начали неплохо, агрессивно. Потом «Динамо» успокоилось, и было очень сложно вернуться в игру.

— С трибуны было видно, что ваши лидеры не смогли показать свой максимум. Вы согласны с этим?
— Мы, команда, в первую очередь. Лидер будет выделяться тогда, когда его партнер показывает свой лучший футбол. У нас не получилась командная игра.

— Весной это была худшая игра вашей команды?
— Возможно, но я хотел бы отметить классную игру киевского «Динамо». Тут нужно сказать, что столичный клуб – самый сильный оппонент для нас этой весной.

— Почему те футболисты, кто ранее играл в «Заре» (Андриевский, Бражко и Кабаев), сегодня забивали голы в ворота луганской команды?
— Так часто бывает в футболе. Футболист выходит на поле против своей бывшей команды и хочет показать, чего он стоит. Да и Назарий Русин в прошлом забивал в ворота «Динамо». Не просто так, «Шахтер» и «Динамо» запрещают своим игрокам, которых отдают в аренду, играть против команд, с кем у них контракт. Хотя я против этого. Раз вы не рассчитываете на того или иного игрока и отдаете его в аренду, то давайте шанс футболисту проявить себя.

— Роман, впереди у вас выезд в Днепр?
— Да. Знаю, что там много тревог и матчи проходят по 5-7 часов. Мы будем играть, у нас хорошая команда. На «Днепр-Арене», думаю, отличный газон, что для нашей команды очень важно. Времени, чтобы восстановиться, у нас достаточно.

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Роман Вантух Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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