Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 апреля в 18:00 матч квалификации Евро-2025 среди женщин
5 апреля в 18:00 женская сборная Украины начнет свой путь в квалификации Евро-2025 поединком против команды Косова.
В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косово.
В конце марта украинская команда начала учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в Анталье.
Следующий поединок 2-го тура Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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