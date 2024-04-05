5 апреля в 18:00 женская сборная Украины начнет свой путь в квалификации Евро-2025 поединком против команды Косова.

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косово.

В конце марта украинская команда начала учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в Анталье.

Следующий поединок 2-го тура Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция