Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Европы
05 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:34
74
0

Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 апреля в 18:00 матч квалификации Евро-2025 среди женщин

05 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:34
74
0
Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

5 апреля в 18:00 женская сборная Украины начнет свой путь в квалификации Евро-2025 поединком против команды Косова.

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косово.

В конце марта украинская команда начала учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в Анталье.

Следующий поединок 2-го тура Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025
Украина – Косово. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам отбора Евро-2025
женская сборная Украины по футболу смотреть онлайн женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Косово
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 01:35 0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04 апреля 2024, 18:15 1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе

Лидируют в чемпионате Украины донецкий Шахтер и криворожский Кривбасс

Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 03:50
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
Футбол | 05.04.2024, 01:55
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 98
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем