Чемпион мира-2006 может возглавить Монцу

«Монца» готовится к тому, что летом клуб покинет главный тренер команды Раффаэле Палладино. Им интересуется рад клубов Серии А, включая «Фиорентину», которая ищет преемника Винченцо Итальяно.

На замену ему генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассматривает две кандидатуры. Один из них – чемпион мира 2006 года Алессандро Неста, который сейчас возглавляет клуб Серии В «Реджану».

Другой кандидат на замену Палладино – Алессио Дионизи, который в конце февраля был уволен с поста главного тренера «Сассуоло».

Ранее сообщалось о том, что «Монца» сменит владельца.