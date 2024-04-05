Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион мира-2006 может возглавить Монцу
Италия
05 апреля 2024, 08:38 |
195
0

Чемпион мира-2006 может возглавить Монцу

Алессандро Неста может заменить Раффаэле Палладино

05 апреля 2024, 08:38 |
195
0
Чемпион мира-2006 может возглавить Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

«Монца» готовится к тому, что летом клуб покинет главный тренер команды Раффаэле Палладино. Им интересуется рад клубов Серии А, включая «Фиорентину», которая ищет преемника Винченцо Итальяно.

На замену ему генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассматривает две кандидатуры. Один из них – чемпион мира 2006 года Алессандро Неста, который сейчас возглавляет клуб Серии В «Реджану».

Другой кандидат на замену Палладино – Алессио Дионизи, который в конце февраля был уволен с поста главного тренера «Сассуоло».

Ранее сообщалось о том, что «Монца» сменит владельца.

По теме:
Гандикап для фиалок. Фиорентина обыграла Аталанту в полуфинале Кубка Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупит у Монцы бразильского защитника
Стало известно, кто может возглавить Наполи в конце сезона
Монца Раффаэле Палладино Алессандро Неста Реджана Фиорентина
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Футбол | 05 апреля 2024, 04:27 0
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»

Наставник «Челси» в восторге от победы в матче с «Манчестер Юнайтед»

Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04 апреля 2024, 11:36 7
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024

Национальная сборная поднялась на две строчки

Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Футбол | 04.04.2024, 20:40
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор
Футбол | 05.04.2024, 02:33
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 26
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем