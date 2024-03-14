После смерти Берлускони. Монца сменит владельца
Fininvest продаст 60% акций
Клуб Серии А «Монца» в ближайшее время сменит владельца. Итальянская холдинговая компания Orienta Capital Partners приобретет 60% акций клуба и станет обладателем контрольного пакета.
С сентября 2018 года «Монцей» владеет компания Fininvest, которую создал и ранее возглавлял Сильви Берлускони. Он умер в июне прошлого года. Генеральным директором «Монцы» остается Адриано Галлиани. Fininvest планирует сохранить миноритарный пакет акций клуба.
На данный момент «Монца» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.
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