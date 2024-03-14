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  4. После смерти Берлускони. Монца сменит владельца
Италия
14 марта 2024, 19:24 |
492
0

После смерти Берлускони. Монца сменит владельца

Fininvest продаст 60% акций

14 марта 2024, 19:24 |
492
0
После смерти Берлускони. Монца сменит владельца
ФК Монца

Клуб Серии А «Монца» в ближайшее время сменит владельца. Итальянская холдинговая компания Orienta Capital Partners приобретет 60% акций клуба и станет обладателем контрольного пакета.

С сентября 2018 года «Монцей» владеет компания Fininvest, которую создал и ранее возглавлял Сильви Берлускони. Он умер в июне прошлого года. Генеральным директором «Монцы» остается Адриано Галлиани. Fininvest планирует сохранить миноритарный пакет акций клуба.

На данный момент «Монца» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.

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Монца Сильвио Берлускони
Источник La Gazzetta dello Sport
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