После смерти Берлускони. Монца сменит владельца

Клуб Серии А «Монца» в ближайшее время сменит владельца. Итальянская холдинговая компания Orienta Capital Partners приобретет 60% акций клуба и станет обладателем контрольного пакета.

С сентября 2018 года «Монцей» владеет компания Fininvest, которую создал и ранее возглавлял Сильви Берлускони. Он умер в июне прошлого года. Генеральным директором «Монцы» остается Адриано Галлиани. Fininvest планирует сохранить миноритарный пакет акций клуба.

На данный момент «Монца» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.