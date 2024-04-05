Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Чувствуется, что Динамо хорошо готово физически»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 08:25 |
341
0

Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Чувствуется, что Динамо хорошо готово физически»

Защитник «Зари» – о поражении от «Динамо»

05 апреля 2024, 08:25 |
341
0
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Чувствуется, что Динамо хорошо готово физически»
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Защитник «Зари» Игорь Кирюханцев прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Почему «Заря» не смогла набрать очки в противостоянии с «Динамо»?
— Чувствуется, что «Динамо» хорошо готово. Особенно физически. Наш оппонент великолепно играл в центре поля, где у них выделялся Бражко. Вова разгонял атаки динамовцев. Возможно, наши новички не поняли, на какой поединок они вышли. Это для них опыт.

— Центральный полузащитник, хорват Башич — усиление для «Зари»?
— Он разрушитель. Ему бы добавить игру в атаку, делать длинные передачи во фланг.

— Уже на 7-й минуте Андриевский открыл счет в этой встрече. Стало сложнее?
— Да, этот пропущенный мяч надломил наших футболистов. Этот гол — переломный. Затем Кабаев попал в угол ворот.

— На твой опыт, можно было вернуться в игру, проигрывая 0:2?
— Все было реально. Вот честно. Мы имели моменты с 46-й по 56-ю минуту, где, по ощущениям, мы могли забить. Мы прижали соперника к их воротам. Но надо было забить хотя бы один гол. А вот при 0:3 уже все стало понятно. Впоследствии у нас и моментов не было.

— Весной это худший поединок для «Зари»?
— Не могу так однозначно ответить. Было видно, что «Динамо» — сильнее нас. На данный момент это так.

— Впереди у вас выездной матч с «Днепром-1»...
— Мы видели, как играют подопечные Юрия Максимова. Нужно настраиваться очень серьезно. С «Днепром-1» мы давно не играли. Мы смотрим в турнирную таблицу — нам нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных игр.

По теме:
Николай ШАПАРЕНКО: «Нам не было так легко, как казалось с трибуны»
Игрок Зари: «В Динамо выделялся Бражко. Он разгонял их атаки»
Определен лучший футболист Шахтера в марте 2024 года
Игорь Кирюханцев Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04 апреля 2024, 18:15 0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе

Лидируют в чемпионате Украины донецкий Шахтер и криворожский Кривбасс

«Им повезло в концовке с пенальти». ТЕН ХАГ – о поражении от Челси
Футбол | 05 апреля 2024, 03:19 1
«Им повезло в концовке с пенальти». ТЕН ХАГ – о поражении от Челси
«Им повезло в концовке с пенальти». ТЕН ХАГ – о поражении от Челси

Эрик тен Хаг объяснил, чего не хватило Манчестер Юнайтед

Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
Футбол | 05.04.2024, 01:55
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Футбол | 04.04.2024, 20:47
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем