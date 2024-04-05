Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Чувствуется, что Динамо хорошо готово физически»

Защитник «Зари» Игорь Кирюханцев прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Почему «Заря» не смогла набрать очки в противостоянии с «Динамо»?

— Чувствуется, что «Динамо» хорошо готово. Особенно физически. Наш оппонент великолепно играл в центре поля, где у них выделялся Бражко. Вова разгонял атаки динамовцев. Возможно, наши новички не поняли, на какой поединок они вышли. Это для них опыт.

— Центральный полузащитник, хорват Башич — усиление для «Зари»?

— Он разрушитель. Ему бы добавить игру в атаку, делать длинные передачи во фланг.

— Уже на 7-й минуте Андриевский открыл счет в этой встрече. Стало сложнее?

— Да, этот пропущенный мяч надломил наших футболистов. Этот гол — переломный. Затем Кабаев попал в угол ворот.

— На твой опыт, можно было вернуться в игру, проигрывая 0:2?

— Все было реально. Вот честно. Мы имели моменты с 46-й по 56-ю минуту, где, по ощущениям, мы могли забить. Мы прижали соперника к их воротам. Но надо было забить хотя бы один гол. А вот при 0:3 уже все стало понятно. Впоследствии у нас и моментов не было.

— Весной это худший поединок для «Зари»?

— Не могу так однозначно ответить. Было видно, что «Динамо» — сильнее нас. На данный момент это так.

— Впереди у вас выездной матч с «Днепром-1»...

— Мы видели, как играют подопечные Юрия Максимова. Нужно настраиваться очень серьезно. С «Днепром-1» мы давно не играли. Мы смотрим в турнирную таблицу — нам нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных игр.