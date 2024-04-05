Николай ШАПАРЕНКО: «Нам не было так легко, как казалось с трибуны»
Хавбек «Динамо» – о матче против «Зари»
Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:
— Показалось, что победа далась легко, это действительно так?
— Не думаю, что нам было легко, возможно, так казалось с трибуны. «Заря» продемонстрировала достойный футбол, однако у нас была лучше реализация моментов.
— Быстрый гол помог?
— Да, когда забиваешь быстрый гол, тебе легче играть, становишься увереннее. Это дает свои плюсы.
— То есть сразу было понятно, что победу вы не упустите несмотря на все атаки, которые проводила «Заря»?
— Это футбол, ты не можешь быть уверен до конца, что выиграешь поединок, если ты забил на 7-й минуте. Впереди еще очень много игрового времени, и может произойти все, что угодно.
— У команды сейчас довольно плотный график матчей. Хватает ли времени на восстановление?
— Да, все хорошо. У нас квалифицированный штат врачей, массажистов.
— Сейчас команда набрала хороший ход?
— Надеюсь, что и в дальнейшем так же продолжим так выступать и побеждать.
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