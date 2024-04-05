Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
«Красные» владели мячом 83,1% времени
Вчера «Ливерпуль» в матче 31-го тура АПЛ дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.
Как сообщает Opta, этом матче команда Юргена Клоппа владела мячом 83,1% игрового времени. Это рекордный показатель в истории АПЛ с сезона 2003/2004, когда начали вести подобного рода подсчеты.
Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы – 82,9% в матче против «Суонси» 22 апреля 2018 года. Отметим, что в топ-5 по этому показателю присутствуют только «Ливерпуль» Клоппа и «Манчестер Сити» Гвардиолы:
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