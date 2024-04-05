Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Англия
05 апреля 2024, 07:19 |
633
0

Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед

«Красные» владели мячом 83,1% времени

05 апреля 2024, 07:19 |
633
0
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Ливерпуль» в матче 31-го тура АПЛ дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.

Как сообщает Opta, этом матче команда Юргена Клоппа владела мячом 83,1% игрового времени. Это рекордный показатель в истории АПЛ с сезона 2003/2004, когда начали вести подобного рода подсчеты.

Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы – 82,9% в матче против «Суонси» 22 апреля 2018 года. Отметим, что в топ-5 по этому показателю присутствуют только «Ливерпуль» Клоппа и «Манчестер Сити» Гвардиолы:

По теме:
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Коул ПАЛМЕР: «Забить на последней минуте – это чистое безумие»
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига Манчестер Сити статистика
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец
Футбол | 05 апреля 2024, 00:37 3
Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец
Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец

Экс-наставник Динамо покинул польский клуб после неудачной серии команды

Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Футбол | 04 апреля 2024, 20:40 93
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины

В полуфинальной игре на чужом поле полтавчане обыграли житомирское «Полесье»

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04.04.2024, 18:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Футбол | 05.04.2024, 02:59
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04.04.2024, 14:13
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 20
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров
Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров
03.04.2024, 07:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем