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Англия
05 апреля 2024, 05:30 | Обновлено 05 апреля 2024, 05:33
512
0

Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ

Футболист МЮ признал, что они сами отдали победый матч

05 апреля 2024, 05:30 | Обновлено 05 апреля 2024, 05:33
512
0
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его команда ужасно провела конец встречи с «Челси» (3:4).

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело это принять.

Мы контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они реализовали два момента из двух.

В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади.

Впереди важный матч против «Ливерпуля». Мне не нужно ничего говорить партнерам по команде. Если мне нужно что-то говорить, это проблема, потому что это большой клуб», – сказал португальский хавбек МЮ.

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Челси Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бруну Фернандеш
Источник BBC
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