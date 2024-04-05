Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его команда ужасно провела конец встречи с «Челси» (3:4).

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело это принять.

Мы контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они реализовали два момента из двух.

В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади.

Впереди важный матч против «Ливерпуля». Мне не нужно ничего говорить партнерам по команде. Если мне нужно что-то говорить, это проблема, потому что это большой клуб», – сказал португальский хавбек МЮ.