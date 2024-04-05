Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
Футболист МЮ признал, что они сами отдали победый матч
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его команда ужасно провела конец встречи с «Челси» (3:4).
«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело это принять.
Мы контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они реализовали два момента из двух.
В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади.
Впереди важный матч против «Ливерпуля». Мне не нужно ничего говорить партнерам по команде. Если мне нужно что-то говорить, это проблема, потому что это большой клуб», – сказал португальский хавбек МЮ.
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