Игрок Зари: «В Динамо выделялся Бражко. Он разгонял их атаки»

Защитник луганской «Зари» Игорь Кирюханцев рассказал, почему его команда уступила киевскому «Динамо» (0:3) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

– Почему «Заря» не смогла набрать очки в противостоянии с Динамо?

– Чувствуется, что «Динамо» хорошо готово. Особенно физически. Наш оппонент великолепно играл в центре поля, где у них выделялся Бражко. Вова - разгонял атаки динамовцев. Возможно, наши новички не поняли, на какой поединок они вышли. Это для них опыт.

– Центральный полузащитник, хорват Башич - усиление для «Зари»?

– Он разрушитель. Ему бы добавить игру в атаку, делать длинные передачи во фланг.

– Уже на 7-й минуте Андриевский открыл счет в этой встрече. Стало сложнее?

– Да, этот пропущенный мяч надломил наших футболистов. Этот гол - переломный. Затем Кабаев попал в угол ворот.

– Можно было вернуться в игру, проигрывая 0:2?

– Все было реально. Вот честно. Мы имели моменты с 46-й по 56-ю минуту, где, по ощущениям, мы могли забить. Мы прижали соперника к их воротам. Но надо было забить хотя бы один гол. А вот при 0:3 уже все стало понятно. Впоследствии у нас и моментов не было.

– Весной это худший поединок для Зари?

– Не могу так однозначно ответить. Было видно, что «Динамо» – сильнее нас. На данный момент это так.