Сергей Долганский прокомментировал выход Ворсклы в финал Кубка Украины

Исполняющий обязанности главного тренера «Ворсклы» Сергей Долганский объяснил, за счет чего его команда сумела обыграть «Полесье» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Также он вспомнил сезон 2008/2009, когда вместе с клубом выигрывал трофей, когда был основным вратарем команды. Тогда «Ворскла» одолела «Шахтер» (1:0), с которым сыграет и в этот раз в решающем матче.

– Залогом успеха сегодня стала наша команда в целом. Коллектив отдал все силы и эмоции, и мы победили.

– Для вас это будет очередной финал Кубка. Есть легкое дежавю?

– Это совсем другие эмоции. Когда ты игрок, ты отвечаешь за себя, а сейчас – за всю команду. Раньше ты плыл на катере, а сейчас везешь пассажирский корабль. Это совсем другие ощущения и совсем другая ответственность. Это совсем не сравнивается.

– В матче с «Динамо» (1:5) вы не могли рассчитывать на дисквалифицированных игроков, а сегодня они вернулись. Уверенно чувствовали себя?

– Это игроки с большим жизненным и игровым опытом, они придали нам уверенности. Это было видно.

- Прокомментируйте гол Мякушко.

– Это командная игра. Это комбинация, в которой Мякушко просто поставил точку.

- Что говорили подопечным, когда за 10 минут до завершения основного времени началась воздушная тревога?

– Мы понимали, что после этого соперник устроит нашествие на наши ворота. Это и говорили игрокам. Оставалось 10 минут до решения судьбы этого матча и выхода в финал.

– Сегодня главный герой Исенко?

– Вся команда. Вся команда работала на результат. Просто некоторые исполнители сделали то, что они должны делать. Этого всего не было бы и без гола Мякушко, и без отбитого пенальти Исенко. Все молодцы.

- Вы научили Исенко отбивать пенальти?

– Спросите у него.

– Он не говорит. Говорит, что это секрет.

– Значит, это секрет, – сказал Долганский.