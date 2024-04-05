ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино доволен камбэком своих подопечных в игре 31-го тура чемпионата Англии по футболу против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника. Мы очень хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.

«Манчестер Юнайтед» очень хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать так, как мы пропустили. Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.

Это начало налаживания контакта с болельщиками. Это очень полезно для нашего будущего. Что касается Палмера, то он проделал фантастическую работу. Коул проявил характер и мастерство», – сказал Почеттино.