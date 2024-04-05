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  4. ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Англия
05 апреля 2024, 04:27 |
463
0

ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»

Наставник «Челси» в восторге от победы в матче с «Манчестер Юнайтед»

05 апреля 2024, 04:27 |
463
0
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино доволен камбэком своих подопечных в игре 31-го тура чемпионата Англии по футболу против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника. Мы очень хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.

«Манчестер Юнайтед» очень хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать так, как мы пропустили. Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.

Это начало налаживания контакта с болельщиками. Это очень полезно для нашего будущего. Что касается Палмера, то он проделал фантастическую работу. Коул проявил характер и мастерство», – сказал Почеттино.

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Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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